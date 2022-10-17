«غرفة الفجيرة» تؤكد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي

الفجيرة (الاتحاد) أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي يواصل مسيرته لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي مستنداً على مجموعة من العوامل منها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص جيدة للقطاع الخاص لتمكينه من لعب دور أكبر في قيادة الاقتصاد الخليجي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الغرفة بالفجيرة بحضور ياسر علي سيف العطر عضو مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة. وبحث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال اللقاء دور غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع التكامل الاقتصادي، والتي تشكل عاملاً مهماً في تعزيز النمو في دول المجلس في العديد من المجالات الهامة مثل الأمن الغذائي والدوائي وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس علمية وأساليب تجارية لتعظيم عوائد الاستثمار وفق أفضل ممارسات الحوكمة الاستثمارية. ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي خلال اللقاء أن دول المجلس قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مراحل التكامل الاقتصادي الخمس وهي مرحلة منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والوحدة الاقتصادية والوحدة النقدية. وتوقع أن يتم تحقيق كل هذه المراحل في غضون السنوات القليلة القادمة.