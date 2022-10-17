منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«مبادلة»

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الوطن في أبوظبي.

منصور بن زايد يترأس اجتماع «مبادلة» وفي الصورة سهيل المزروعي ومحمد البواردي وخلدون المبارك وعبد الحميد سعيد ومحمود المحمود

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقرير نصف السنة المالية للعام 2022، وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، ومحمود إبراهيم المحمود.