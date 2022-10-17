36.7 مليار درهم عقوداً مستقبلية لـ«الصير مارين»

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة عن دخولها في مشروع استراتيجي مشترك مع شركة الحلول البحرية الهولندية دامن القابضة وشركة دي تي إي سي اندستریز انفستمنت، وهي شركة عالمية في تقنيات البيئة البحرية ومقرها سنغافورة. وسيجمع المشروع المشترك، الذي تقدر قيمته بما يزيد على 36.7 مليار درهم، بين الشركات الثلاث أفضل الخبرات في الصناعة البحرية وسيساعد في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتميز في تلك الصناعة، وذلك من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط والسوق الدولية، حيث سيقوم المشروع الاستراتيجي المشترك بتنفيذ صيغ النجاح الرئيسية للمشاريع والشراكات المحلية لبيع وبناء وصيانة السفن البحرية عالية الجودة والمبتكرة والفعالة من حيث التكلفة بنجاح في الأسواق العالمية.

وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير: «يشكل البحر حوالي 80% من التجارة العالمية من حيث الحجم. ومن المتوقع أن ينمو سوق صناعة السفن البحرية العالمية من 170.75 مليار دولار أميركي عام 2021 إلى 188.57 مليار دولار أميركي في عام 2028، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.43% في فترة التوقعات. وعليه، فإن الشراكة الاستراتيجية مع دامن القابضة وDTEC تتماشى جيداً مع استراتيجية الصير للمعدات والتوريدات البحرية في أن تصبح علامة تجارية عالمية في تطوير السفن البحرية ذات المستوى العالمي».

وأضاف: من المتوقع إمكانية توسع الشراكة الثلاثية بما يزيد على 36.7 مليار درهم «10 مليارات دولار أمريكي» في شكل عقود قابلة للمتابعة في الأسواق الحالية في السنوات العشر القادمة. يرتبط الطلب على هذه السفن ارتباطاً مباشراً بالتجارة الدولية والدورات الاقتصادية. ففي الربعين الأولين من عام 2020، أدت الجائحة إلى خفض التجارة والنقل البحريين، مما أدى بدوره إلى خفض الطلب على شراء سفن جديدة، ومع ذلك يشهد السوق انتعاشاً في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث تم إرساء عقود بناء سفن جديدة على مستوى العالم.

وقال: «مع مؤشرات السوق الحالية، نحن على ثقة من أن هذا المشروع الاستراتيجي المشترك سيلعب دوراً رئيسياً في نمو شركة الصير والتي ستكون قيمة مضافة كبيرة لمساهمينا».

جدير بالذكر أن مجموعة دامن هي شركة هولندية لبناء السفن والهندسة مقرها جورينشيم جنوب هولندا. وعلى الرغم من أنها مجموعة دولية رئيسية تعمل في 120 دولة، إلا أنها لا تزال شركة عائلية خاصة.

أما بالنسبة إلى شركة دي تي إي سي، فهي شركة مقرها في سنغافورة تقدم خدمات في المشاركة الصناعية وبناء السفن وتقنيات البيئة البحرية، في المجال البحري بشكل أساسي. تمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة المملوكة بالكامل في جميع أنحاء العالم.