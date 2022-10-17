مدير عام «دل تكنولوجيز»: الإمارات مؤهلة لدخول الصناعات التكنولوجية

دبي (الاتحاد)

أكد وليد يحيى المدير العام لشركة «دل تكنولوجيز» في الإمارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهلة للصناعات التكنولوجية والشركة منفتحة على التعاون في هذا المجال.

وقال في تصريحات خلال مشاركته في معرض «جيتكس جلوبال 2022»: إن الشركة تركز على عملية نقل المعرفة والتدريب، حيث تنخرط في العديد من الشراكات تحت مظلة المسؤولية المجتمعية لنقل خبراتها للعملاء في المجالات التي تعمل بها.

وأضاف أن «دل تكنولوجيز -الإمارات» أطلقت برنامجاً لتدريب المواطنين، كما تم الاشتراك مع وزارة الذكاء الاصطناعي لتدريب 900 طفل من سن 8 إلى 14 على الذكاء الاصطناعي، وهو البرنامج الذي تمت توسعته نظراً للإقبال عليه.

وأشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً أساسياً في التقدم، وأن المؤسسات والشركات أدركت أهميتها في تعزيز التنافسية وتوفير الميزانيات ودعم مجالات التوسعة.

ولفت إلى أن القطاعات الأكثر إقبالاً على البنية التحتية بالنسبة للقطاعات هي القطاع الحكومي والصحي والتعليم والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

البيانات

وأشار يحيى إلى أنه ضمن أهم عناصر التحول الرقمي «البيانات» التي تتواجد بشكل تلقائي من خلال العمليات اليومية من مختلف المناحي.

وأوضح أنه يمكن أن تتم الاستفادة من هذه البيانات من خلال تجميعها وتصنيفها وتحليلها للوصول إلى نتائج وخلاصات تدعم اتخاذ القرارات.

وأكد على التقدم الكبير الذي شهده القطاع التكنولوجي في مجال الذكاء والتعلم الآلي، وهو التقدم الذي تم تسخيره لتعزيز القدرة على التحليل وتكوين المعرفة.

الميتافيرس

وقال يحيى: إن الميتافيرس لايزال في طور الاستكشاف، حيث يجري تطوير التطبيقات، وهذا الأمر يمكن أن يستغرق عدة أعوام للوصول إلى نتائج ملموسة على هذا الصعيد.

واستكمل أنه يمكن تطوير مدرسة افتراضية بالكامل يتم من خلالها نقل العملية التعليمية للفضاء الافتراضي، إلا أنه يجب دراسة الاستعدادات لهذه الخطوة على مختلف الجوانب والأصعدة.

وأشار إلى أن تطور شبكات الجيل الخامس والشبكات التي تليها يسهم في تسريع وتيرة تطوير التطبيقات.