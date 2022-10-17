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الاقتصادي

الذهب يرتفع مدعوماً بعمليات شراء وتراجع الدولار

الذهب
17 أكتوبر 2022 10:01

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي) حد من جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1650.49 دولار للأوقية اعتبارا من 0149 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو، حسب "رويترز".


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة لـ الذهب 0.4 في المئة إلى 1656.00 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما خفف بعض الضغط على المعدن الأصفر المسعر بالدولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحد في المئة إلى 18.44 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 903.63 دولار كما ارتفع البلاديوم 1.9 في المئة.

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المصدر: وكالات
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