«بيانات ايه اي» تطرح حصة في «أبوظبي المالي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بيانات ايه اي، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي («الشركة») عن نيتها طرح 571.428.572 سهماً من أسهم الشركة للاكتتاب العام (بما يمثل 22.22% من رأس مالها كما في تاريخ الإدراج) وإدراج الشركة في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي في 21 أكتوبر 2022 وسيغلق في 25 أكتوبر 2022. وتنوي الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

وتعتزم الشركة طرح 571.428.572 سهماً للاكتتاب العام (تمثل 22.22% من رأسمال الشركة في تاريخ الإدراج) بسعر الطرح. وكما في تاريخ الإدراج، سوف تحتفظ مجموعة جي 42 القابضة المحدودة بمساهمة قدرها 77%، شريطة الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل.

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة: «نجحت بيانات طوال تاريخها الممتد على مدار خمسة وأربعين عاماً، ومنذ أن أصبحت عضواً في منظومة جي 42 في عام 2020، استفادت بيانات من الذكاء الاصطناعي وقدراته التنموية لتقديم حلول ذكاء اصطناعي جيومكانية متميزة، تستند إلى القيادة الواعية، وفريق قادر من المبتكرين وتوقعات قوية للعملاء. ونحن على ثقة من أن الشركة في وضع استراتيجي الآن يمكنها من خوض غمار مرحلة جديدة من النمو من خلال الإدراج المُخطط له في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث نتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وأود أن أستغل هذه المناسبة المهمة لأتقدم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، بخالص الشكر إلى مساهمينا على ثقتهم الدائمة».