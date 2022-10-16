برامج مبتكرة لمكافآت العملاء في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

تتفرد دولة الإمارات بطرح برامج مبتكرة لمكافآت العملاء (برامج ولاء)، حيث أصبح بإمكان العملاء كسب مكافآت عند كل صفقة تداول للأسهم، وفورياً في قطاعات الترفيه والضيافة والتسوّق والشراء «أون لاين» إلى جانب استبدال النقاط لأداء العُمرة أو للحصول على جلسات تجميل وعناية بالبشرة وخدمات حصرية.

وفي ظل زيادة إقبال الأفراد على الاستفادة من مزايا برامج المكافآت، ابتكرت الشركات طرق جديدة لربح وتجميع النقاط مثل إتاحة تجميع واستبدال النقاط في جميع متاجر الشركة في الدول المختلفة التي تعمل بها. كما دخلت البنوك المنافسة لتطرح منتجات مصرفية جديدة تستهدف برامج ولاء شركات الطيران، ولتضيف حسابات التوفير إلى قائمة المنتجات التي يمكن تجميع نقاط الولاء من خلالها إضافة إلى البطاقات الائتمانية التي توفر مزايا خاصة عبر التعاون مع برامج الولاء التي طرحتها شركات الطيران العاملة في الدولة. كما شهدت الإمارات مؤخراً تحولاً في طريقة الاستفادة من برامج مكافآت العملاء، حيث يتم ذلك بشكل (فوري) من خلال برنامج ولاء مرتبط بالبطاقات البنكية، أو التسجيل (تلقائياً) بمجرد فتح حساب التداول مع شركة الوساطة المالية، أو عبر التطبيقات الإلكترونية دون الحاجة إلى إبراز بطاقة ولاء أو حتى مسح الإيصالات أو رمز التشفير.

أميال الطيران

وتستهدف البنوك العاملة في الدولة الاستفادة من إقبال أفراد المجتمع على برامج الولاء التي أطلقتها شركات الطيران العاملة في الدولة لطرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة، حيث أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن توسيع شراكته الطويلة الأمد مع برنامج الولاء لشركة الاتحاد للطيران «ضيف الاتحاد»، لإطلاق بطاقات ائتمانية تحمل العلامتين التجاريتين للجانبين ويحصل حاملو البطاقات على العديد من المزايا مثل مكافآت تصل إلى 200 ألف ميل في برنامج «ضيف الاتحاد» عند التقدم بطلب الحصول على البطاقة، كما يمكنهم كسب حتى 10 أميال من «ضيف الاتحاد» لقاء كل 10 دراهم ينفقونها، وإضافة لذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من قسائم حسم أميال ضيف الاتحاد بنسبة تصل إلى 50% مقابل استبدال أميال الاتحاد ولفترة محدودة، و10% استرداد نقدي على كل عملية إنفاق عبر الموقع الإلكتروني etihad.com. ويمكن للعملاء أيضاً استبدال أميالهم مقابل مجموعة واسعة من المكافآت، تشمل تذاكر السفر على متن طائرات «الاتحاد للطيران» وشركات الطيران الشريكة، وترقية درجة السفر، وحجوزات الفنادق واستئجار السيارات، إضافة إلى التمتع بمزايا الاسترجاع النقدي ومكافآت الأميال عند التسوق لدى أي من شركاء «مايلز أون ذا غو» لبرنامج ضيف الاتحاد.

وضمن ذات التوجه تعاون «الإمارات الإسلامي»، مع برنامج ولاء المسافرين «ضيف الاتحاد»، لإطلاق «حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير» الذي يتيح للمتعاملين كسب أميال «ضيف الاتحاد»، بالإضافة إلى أرباح ربع سنوية على مدخراتهم، ليكون بذلك خياراً مثالياً للمتعاملين الراغبين بخوض تجارب السفر الممتعة ومواصلة اتباع العادات المالية السليمة. ويأتي إطلاق «حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير» في أعقاب الإطلاق الناجح لبطاقة «الإمارات الإسلامي» الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع «ضيف الاتحاد»، والتي توفر قائمة من المزايا مثل كسب حتى 3.5 من أميال «ضيف الاتحاد» مقابل كل دولار يتم إنفاقه واسترداد حتى 50% من الأميال عند حجز الرحلات باستخدام أميال «ضيف الاتحاد».

مليون مشترك

يحرص العملاء على التعامل مع الشركات التي تتيح لهم مزايا حقيقية عبر برامج المكافآت، حتى أن عدد المنضمين إلى برنامج مكافآت «أورا» الجديد من مجموعة الشايع، تجاوز المليون مشترك منذ إطلاقه في كل من الإمارات وقطر والكويت ليعد من أكبر برامج ولاء العملاء في منطقة الشرق الأوسط، مع توقعات باشتراك مليوني عضو خلال الفترة القليلة القادمة. ويتيح البرنامج الجديد للزبائن استبدال النقاط والاستمتاع بمزايا حصرية لدى أكثر من 70 علامة تجارية عالمية، واكتساب النقاط عند التسوق لدى أي من المحلات، المطاعم أو التسوق أونلاين للعلامات التجارية المشاركة. كما يمكن للمشتركين في برنامج الولاء «أورا» اكتساب النقاط واستبدال المكافآت أثناء التسوق أينما كانوا في (الدول المختلفة) التي تعمل بها مجموعة «الشايع».

وقال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، إن المجموعة أطلقت برنامج مكافآت عالمي المستوى لعملائها في الإمارات التي تعد أحد أكبر أسواق المنطقة، حيث تمثل برامج الولاء أو المكافآت، طريقة للتواصل مع العملاء ليشعروا بمدى تميزهم بالنسبة للشركات ولشكرهم على تسوقهم وولائهم للعلامات التجارية، موضحاً أنه يمكن للمشتركين في برنامج الولاء استخدام النقاط لدفع قيمة مشترياتهم في المستقبل، أو استبدالها بخدمات حصرية، أو تجارب تسوق خاصة، أو جلسات تجميل وعناية بالبشرة وغيرها.

وذكر هادن، أنه يمكن للأشخاص تحميل تطبيق Aura MENA على هواتفهم للاطلاع على المزايا واكتشاف المكافآت الخاصة بهم، حيث إن الانضمام إلى برنامج الولاء في غاية السهولة، وكل ما على الزبائن القيام به هو تحميل التطبيق من App Store أوGoogle Play، أو التسجيل في البرنامج لدى أيّ من المتاجر أو المطاعم المشاركة، مشيراً إلى أنه في كل مرة ينفق فيها العملاء 10 دراهم لدى أيّ من محلات ومطاعم مجموعة الشايع.

نقاط الترفيه والضيافة والتسوّق

أعلنت دبي القابضة، الشركة الاستثمارية العالمية التي تعمل في عدد من القطاعات بما فيها التجزئة والضيافة والتّرفيه، الإطلاق الرسمي لـ«تيكت» كأول برنامج مكافآت مرتبط بالبطاقات البنكية، وهو برنامج المكافآت الفوري الوحيد والأسهل في دولة الإمارات، والذي يوفّر طريقة بسيطة وتلقائيّة لكسب النقاط واستبدالها.

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والإعلام لدى دبي القابضة، إن أعضاء البرنامج يحصلون على نقاط تتراوح بين 0.5% إلى 5% بحسب الفئة على كل معاملة تتم لدى منافذ العلامات التجارية المشارِكة، أو من خلال التسوق داخل المتاجر، أو من على المنصّات الإلكترونية عبر الإنترنت، موضحة أن برنامج «تيكت» يُمكِّن مستخدميه من كسب النقاط بسهولة عند إجراء عملية شراء من أيٍّ من العلامات التجارية أو منصّات التجارة الإلكترونية الشريكة في البرنامج، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة ولاء أو تطبيق معيّن أو حتى مسح رمز التشفير (باركود) أو مسح الإيصالات ليقرأها الجهاز، فبمجرد أن يتم ربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية من«فيزا» أو«ماستركارد» صادرة من الإمارات بحساب العضو المستخدِم، يقوم البرنامج تلقائيّاً بتسجيل معاملات الشراء التي تمّت عبر هذه البطاقة البنكية التي تم ربطها بالبرنامج، وبالتّالي يتم كسب النقاط فوراً من دون الحاجة لوجود حد أدنى من الإنفاق. وأكدت بوحميد، أن برنامج المكافآت «تيكت» سيشمل أهم وجهات الترفيه والضيافة والتسوّق في دبي وأكبر المنتزهات وعدداً من المطاعم وخدمات النقل، بالإضافة إلى مجموعة من متاجر التجزئة ومنصّات التسوّق الإلكترونية عبر الإنترنت، وغيرها، مشيرة إلى حرص «دبي القابضة» على الاستثمار في أحدث التقنيات لتقديم هذا البرنامج، وبفضل سلاسة تكامله وشموليته واعتماده على الابتكار الرقمي المبني على البيانات، سيساهم «تيكت» في تعزيز الالتزام المستمر بتوفير تجربة عيش غنيّة ومميّزة للمواطنين وجميع القاطنين في دولة الإمارات.

رحلات العمرة

وأبرمت «زمزم.كوم»، المنصة الرقمية الخاصة بتسهيل خدمات العمرة في المنطقة، شراكة استراتيجية مع شركة «ميريت إنسنتفز»، وبحيث أصبح بإمكان عملاء «ميريت» من المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي تمكين المتعاملين معهم في إطار هذا التعاون من استرداد نقاط الولاء الخاصة بهم مقابل بطاقات الهدايا من «زمزم»، ما يتيح أمام جميع العملاء فرصة إهداء من يحبّون رحلة لأداء مناسك العمرة أو تخطيطها لأنفسهم.

وأكدت جولي باربييه لبلان، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريت إنسنتفز» أنه بات بإمكان المستخدمين المسجّلين في «ميريت» أن يحصلوا مقابل نقاط الولاء على بطاقة الهدايا من «زمزم» التي تمكّنهم من التخطيط لرحلات العمرة والحجّ بسهولة ويُسر، وكذلك، يمكن للعملاء استبدال نقاط الولاء على موقع «زمزم.كوم»، حيث يمكنهم التخطيط لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة أو زيارة المدينة المنورة.

وقالت: الهدف الرئيس يتمثّل في إتاحة حرية الاختيار للملايين من أعضاء برامج الولاء التي تقدمها الشركة وتخصيص خيارات الاسترداد التي تناسب تفضيلاتهم الشخصية أو الثقافية أو الدينية، لافتة إلى أن «ميريت إنسنتفز» تدير شبكة من برامج الولاء والمكافآت تضم 5 آلاف علامة تجارية شريكة في أكثر من 100 دولة، تشتمل على أكثر من 8500 من متاجر التجزئة والمحلات في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.