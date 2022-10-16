المدير التنفيذي لمصنع «كابكس» لـ «الاتحاد» الإمارات تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي

يوسف العربي (أبوظبي)

تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات ثابتة في طريقها الصحيح لتحقيق استدامة أمنها الغذائي، بحسب المهندس سالم سعيد الحربي المدير العام لمصنع شركة الأغطية العالمية «كابكس».

وأكد الحربي لـ«الاتحاد»، أن الشركة تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعها في الإمارات في المستقبل القريب لمواكبة الطلب المتزايد، حيث إن طاقته الإنتاجية في الوقت الحالي تصل إلى 12 ألف طن سنوياً.

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية في الإمارات يشهد تقدماً ملموساً على مستوى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يتم تصنيع العديد من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلية ويتم تصديرها للخارج.

وأضاف أن مصنع «كابكس» يُعد أحد هذه الاستثمارات التي تضطلع بدور مهم في دعم منظومة تكامل سلسلة التصنيع الغذائي، بما يسهم في ترسيخ استقرار الأمن الغذائي فنياً ولوجستياً.

وأوضح أن «كابكس» يوفر ما يكفي من احتياجات السوق المحلي داخل الإمارات بأعلى معايير الجودة وباستمرارية خلال جميع مواسم العام، مما يسهم بشكل مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي عبر توافر عناصر التغليف المعتمدة بسلاسة ومنتظم، وذلك نتيجة تخطيط عمليات التوريد والإمداد بشكل فعال ومستمر.

الطاقة الإنتاجية

وقال الحربي، إنه تم تأسيس مصنع «كابكس» عام 2005 في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وهو أحد المصانع التابعة «للشركة الوطنية للصناعة»، إحدى الشركات السعودية الرائدة في صناعة مواد التعبئة والتغليف ومواد البناء، مؤكداً أن اسم «كابكس» يشكل حالياً علامة مميزة في مجال صناعة الأغطية محلياً وعالمياً.

ولفت الحربي إلى أن مصنع الأغطية العالمية «كابكس» شهد العديد من مراحل التطور على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، من خلال إضافة خطوط الإنتاج الحديثة ومواكبة تطورات تقنيات التصنيع وعبر استقطاب كوادر فنية من مختلف أنحاء العالم تمتاز بالكفاءة العالية.. وأوضح أن كمية الإنتاج الحالية بالمصنع الذي يمتد على مساحة 44.4 ألف متر مربع تتجاوز 1.25 مليار غطاء للمعلبات من مختلف الأنواع.

منتجات متنوعة

ولفت الحربي إلى أن مصنع «كابكس» يقوم بإنتاج أربعة أنواع أساسية من الأغطية، وهي الأغطية سهلة الفتح لعبوات الأغذية المعدنية المحفوظة «البقوليات والتونة وغيرها». وأوضح أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها من أغطية المعلبات إلى ما يزيد على 40 دولة حول العالم، بجانب توريد المنتج للعملاء بالسوق المحلية، وتضم قائمة الأسواق التصديرية للشركة المغرب، والجزائر، ومصر، والسودان، وتونس، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس، والكاميرون. وأوروبياً يتم تصدير منتجات الشركة إلى إنجلترا، والدنمارك، وإسبانيا، كما يتم تصديره إلى كل من تركيا، وروسيا، ونيوزيلندا، والفلبين، وباكستان، والهند، وسريلانكا، والعراق، واليمن، والأردن، ولبنان.

حلول مستدامة

وأكد المدير العام لمصنع «كابكس»، حرص الشركة على نهج الاستدامة عبر إدارة الأعمال بذكاء وبشكل مسؤول، بحيث ينجم عن ذلك تأثيرات إيجابية للمقومات الثلاث الأهم للتنمية، وهي المجتمع، والاقتصاد، والبيئة، وعندما يتعلق الأمر بالتعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية تأتي حماية المنتج النهائي في صدارة الأولويات لضمان أعلى درجات السلامة، كما ينفذ المصنع خطة طموحة لاستخدام الطاقة الشمسية.

وقال الحربي، إن مصنع «كابكس» الذي يضم 156 عاملاً لديه خطة استراتيجية للتوسع تركز على زيادة قاعدة العملاء في الإمارات ودول الخليج وتوسيع انتشار منتجاتها في باقي أنحاء العالم؛ لتكون الشريك الأول والمفضل لمنتجي الأطعمة والمشروبات علي الصعيد العالمي.

وجهة الاستثمار

أكد المهندس سالم سعيد الحربي، المدير العام لمصنع الأغطية العالمية «كابكس»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للراغبين في الاستثمار، لما تتميز به من الأمن والأمان بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

وقال إن الإمارات تتمتع ببيئة استثمار جاذبة مع تطور منظومة الاستثمار وتسارع خطة التحول الرقمي ضمن مشاريع الحكومة الذكية، التي ساهمت في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وسهولة الحصول على مختلف الموافقات المطلوبة، ما يوفر سُبل نجاح الاستثمار.

وأوضح أن قرب المنطقة الحرة من أكبر الموانئ في المنطقة ومن مطار آل مكتوم الدولي سهل عمليات التصدير وتدفق المواد الخام من وإلى المصنع، وتضم «جافزا» أكثر من 9000 شركة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات.