الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع الهند

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي نيرمالا سيترامان وزيرة المالية في الهند، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بواشنطن.

وناقش اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون المستقبلية، خاصة في إطار الرئاسة الهندية للدورة القادمة لمجموعة العشرين.

وحضر اللقاء إلى جانب معاليه كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة في القطاع المالي والاقتصادي والتجاري، كما توجه معاليه بالشكر لجمهورية الهند على دعوة دولة الإمارات للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023.

وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياسات المالية والاقتصادية والاستثمار، وتنسيق الجهود المشتركة خاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من تحديات وظروف غير مسبوقة».