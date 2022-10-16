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الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» تنظم ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمصانع المصدرة

البلوشي يلقي كلمته خلال الملتقى (من المصدر)
17 أكتوبر 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمنشآت الصناعية المُصدِرة، لمناقشة القضايا والحلول التي تسهم في زيادة صادرات القطاع الصناعي.
وأكدت «اقتصادية أبوظبي» دعمها للقطاع الخاص للقيام بدور مهم لزيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي من 73.5 مليار درهم في عام 2021 إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، عبر توفير بيئة ملائمة لتحقيق زيادة بنسبة 143% خلال 10 سنوات.
شهد الملتقى راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالدائرة، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للصادرات، ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومسؤولو 54 منشأة صناعية في أبوظبي.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يأتي تنظيم الملتقى ضمن جهودنا لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية بالعمل بشكل وثيق مع أبرز المنشآت الصناعية التي تسهم في زيادة الصادرات غير النفطية».

اقتصادية أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية
أبوظبي
مصرف الإمارات للتنمية
مكتب أبوظبي للصادرات
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