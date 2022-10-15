ما هي لجنة التنمية التي انتخب الحسيني رئيساً لها؟

حسام عبدالنبي (الاتحاد)



بعد انتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيساً للجنة التنمية التابعة للمنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، فما المهام المنوط بها لجنة التنمية، ومتي تأسست، وماذا عن أعضائها والاجتماعات والقضايا المطروحة علي جدول أعمالها؟

تأسست لجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، المعروفة رسمياً باسم اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي محافظي البنك والصندوق المعني بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية، في عام 1974.

ولجنة التنمية (DC) هي لجنة ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتستهدف تحقيق تعاون وإجماع حكومي دولي بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية.

عضوية اللجنة

تتكون اللجنة من 25 عضواً، عادة وزير المالية أو التنمية، ويمثلون جميع أعضاء البنك والصندوق. يتم تعيينهم من قبل كل دولة، أو مجموعة من البلدان، ممثلة في مجالس المديرين التنفيذيين للبنك والصندوق. يتم اختيار الرئيس من بين أعضاء اللجنة ويساعده أمين تنفيذي تنتخبه اللجنة.

مهام اللجنة

تتمثل مهمة اللجنة في تقديم المشورة لمجلسي محافظي البنك والصندوق بشأن قضايا التنمية الحرجة والموارد المالية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية. وعلى مر السنين، فسرت اللجنة هذا التفويض ليشمل قضايا التجارة والبيئة العالمية، بالإضافة إلى مسائل التنمية التقليدية.



اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة التطوير مرتين في السنة. في الربيع والخريف وقت الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك والصندوق الدولي.

وتعقد اجتماعاتها بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) التابعة للصندوق. يستند جدول أعمال الاجتماعات إلى القضايا التي أوصى بها الرئيس ورئيس البنك والمدير العام للصندوق والمجالس التنفيذية للبنك والصندوق.

ونظراً لتركيز اللجنة، فإن رئيس البنك لديه مسؤولية خاصة، تتمثل في اقتراح الموضوعات التي يعتقد أنها تتطلب اهتمام المحافظين.



منشورات اللجنة

خلال الفترة من عام 1984 إلى عام 1995، نشرت لجنة التنمية مجموعة بعنوان «قضايا التنمية». وتراوحت الموضوعات من نشأة لجنة التنمية وتاريخها إلى البيئة والتجارة وسياسات الصناعة والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.



الاجتماعات(أ) باستثناء ظروف خاصة، يتعين على الرئيس، بعد التشاور مع الأعضاء، أن يطلب إخطار جميع أعضاء اللجنة وشركائهم قبل 30 يوماً على الأقل من أي اجتماع، ويجب توزيع الوثائق على الأقل 30 يوماً في قبل الاجتماع، إذا كان ذلك ممكناً.

(ب) يجوز للأشخاص الذين دعتهم اللجنة للحضور أثناء مناقشة بند في جدول أعمال الاجتماع تقديم وثائق بشأن هذا البند والانضمام إلى المناقشة.



جدول الأعمال

يتم إعداد جدول أعمال مؤقت تعتمده اللجنة لكل اجتماع من قبل الرئيس بعد التشاور مع أعضاء اللجنة ورئيس البنك والمدير العام للصندوق، ويتم توزيعه قبل الاجتماع بوقت طويل.

كما يجوز لأي عضو في اللجنة أن يقترح إضافة بند إلى جدول الأعمال المؤقت.