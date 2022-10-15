ارتفاع إيجارات وأسعار الشقق السكنيـة بجزيرة الريم

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أسعار تأجير وبيع الشقق السكنية بجزيرة الريم بنسب متباينة تراوحت بين 2 و5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسط ارتفاع نسبي في الطلب على السكن بالجزيرة، لاسيما بالأبراج السكنية الجديدة التي يتوالى تسليمها بـ«الريم». وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» أن جزيرة الريم تشهد نشاطاً ملحوظاً فيما يتعلق بسوق التأجير أو البيع، في ظل تنوع المعروض بالجزيرة، وتوالي تسليم العديد من الأبراج الجديدة، فضلاً عن جاذبية الوحدات السكنية في ظل توافر الخدمات والمرافق، مقارنة بالبنايات القديمة وسط أبوظبي.

وأظهرت مؤشرات السوق العقاري في أبوظبي، بمنظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفاع إيجارات الأستوديوهات بجزيرة الريم من متوسط 40 ألف درهم سنوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 43.5 ألف درهم خلال الربع الثالث من العام ذاته، والشقق ذات الغرفة الواحدة من 55 إلى 56 ألف درهم سنوياً.

كما ارتفعت إيجارات الشقق ذات الغرفتين من 82 إلى 83.8 ألف درهم، والثلاث غرف من 120 إلى 125 ألف درهم، فيما استقرت إيجارات الشقق ذات الأربع غرف عند 140 ألف درهم سنوياً، بينما شهدت إيجارات الشقق الكبيرة ذات الخمس غرف انخفاضاً ملحوظاً من 190 إلى 161 ألف درهم سنوياً.

وفيما يتعلق بأسعار البيع، أظهر المؤشر ارتفاع متوسط أسعار بيع الشقة المؤلفة من غرفة واحدة من 750 إلى 800 ألف درهم، والشقة المؤلفة من 3 غرف من 1.7 إلى 1.75 مليون درهم، فيما استقر سعر بيع الشقة ذات الغرفتين عند 1.3 مليون درهم، والأربع غرف عند 2.5 مليون درهم، فيما تراجعت أسعار الأستوديوهات من 592 إلى 569 ألف درهم.

مواصفات جاذبة

وقال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن، إن جزيرة الريم تتميز بتوافر وحدات سكنية ذات مواصفات جاذبة للمستأجرين، في ظل توافر المرافق والخدمات من حمامات سباحة وصالات رياضية، فضلاً عن مواقف السيارات الداخلية، بجانب توافر الخدمات من مطاعم ومحال تجارية متنوعة، بجانب الموقع المتميز للجزيرة في قلب أبوظبي، ما يعزز من الطلب على السكن بالجزيرة.

وذكر أن الأسعار في جزيرة الريم تظل تنافسية مقارنة بالخدمات والمزايا المتوافرة بالجزيرة، فضلاً عن تسهيلات السداد. وأشار نعيمات إلى وجود طلب مرتفع بالسوق العقاري في أبوظبي بوجه عام خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على استئجار الوحدات السكنية بمنطقة شاطئ الراحة، في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية ومواصفات متميزة.

وبحسب تقرير «بيوت» و«دوبيزل»، ارتفعت إيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة في جزيرة الريم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الثاني من 2021 بنسبة 3.55% إلى 59 ألف درهم، والغرفتين 1.95% إلى 87 ألف درهم، والثلاث غرف 1.70% إلى 128 ألف درهم إماراتي سنوياً. وأكد التقرير أن جزيرة الريم تمكنت من الحفاظ على مكانها في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المناطق لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، بالمقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، حيث شهدت عقاراتها ارتفاعات طفيفة، بينما استقر متوسط الإيجار السنوي لبعض العقارات.

موقع متميز

أكد الدكتور شون لوشري الخبير بمجال السياحة والعقارات بجامعة هيريوت وات بدبي، زيادة الطلب على السكن بجزيرة الريم، والتي تعد إحدى أبرز الوجهات السكنية والسياحية العصرية في أبوظبي، والوجهة المفضلة لكثير من العائلات والأفراد، في ظل توافر أسلوب حياة مريح، مع وجود الأنشطة الترفيهية والمرافق الفاخرة بالجزيرة.

وأضاف: تتميز جزيرة الريم بموقع فريد بقلب المدينة، ما يعزز من سهولة التنقل، لاسيما في ظل توافر شبكة طرق متميزة، ووجود العديد من الجسور التي تربط الجزيرة بالبر الرئيسي.

وأوضح لوشري أن توافر فرص التملك الحر بجزيرة الريم، يجعلها أحد أهم المواقع الجاذبة للوافدين والمستثمرين الأجانب الراغبين في امتلاك وحدات سكنية بوسط أبوظبي.

وأظهر تقرير صادر مؤخراً عن «بيوت» و«دوبيزل»، تصدر جزيرة الريم قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 1.07 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الثاني من 2021، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1004 دراهم، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.68%.

وبلغ متوسط سعر شراء الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بالريم 816 ألف درهم، والغرفتين 1.282 مليون، والثلاث غرف 1.944 مليون درهم، بحسب التقرير.