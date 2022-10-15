مديرة «النقد الدولي» تعبر عن ثقتها في دعم الصندوق لمصر وتونس

واشنطن (رويترز)

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستجتمع مع وفدين من مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها في أن الصندوق «سيدعمهما».

وذكرت أن الصندوق قدم حوالي 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.

ويدرس الصندوق في الوقت الراهن 28 طلباً للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبان من مصر وتونس، وقالت جورجيفا، إن الصندوق يبحث أيضاً سبلاً أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة.

وقالت جورجيفا في ندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «سألتقي بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق بأننا سندعمهما في هذه الأوقات الصعبة».

وأبلغت جورجيفا الصحفيين، الجمعة، بأن مسؤولي الصندوق حلوا جميع «قضايا السياسة الكبرى» مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر.