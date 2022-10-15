الفعاليات والمعارض تعزز السياحة الترفيهية في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

يدعم قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، السياحة الترفيهية في إمارة أبوظبي، عبر تضافر الجهود الحكومية والخاصة في الاستفادة القصوى من الفعاليات التي تُقام في أبوظبي من خلال تنظيم برامج سياحية ترفيهية للمشاركين في تلك الفعاليات والأحداث، ما يساعد في تمديد فترة إقامتهم بالإمارة بعد أو قبل موعد الفعالية، فتنتعش سياحتا الأعمال والترفيه في آن واحد، الأمر الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

ومع تنظيم برامج سياحية ترفيهية للمشاركين في الفعاليات والمؤتمرات المقامة في أبوظبي، تمتد إقامة المشاركين في أبوظبي، الأمر الذي يسهم في تنشيط السياحة وزيادة الإشغال والإيرادات الفندقية، وفي نفس الوقت الترويج لأبوظبي لتكون الخيار الأول على المديين القصير والطويل للمشاركين وعائلاتهم للسياحة في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تعتبر فترة الربع الأخير من العام موسم الذروة للسياحة والفعاليات، حيث استقطبت فنادق العاصمة نحو مليون نزيل في الربع الأخير من العام الماضي (948 ألف نزيل)، فيما تنشط في الموسم الشتوي الفعاليات والأحداث ويعتبر موسم الذروة للسياحة الدولية والمحلية.

وفي شهر أكتوبر من عام 2021، استقطبت الفنادق 287 ألف نزيل فندقي بمتوسط إشغال فندقي بلغ 75%، أما في نوفمبر 2021 فاستقبلت الفنادق 298 ألف نزيل بمتوسط إشغال بلغ 77%، وفي ديسمبر استقبلت الفنادق 363 ألف نزيل وبمتوسط إشغال بلغ 80%.

فعاليات أبوظبي

وتشهد أبوظبي عدداً من الأحداث المهمة خلال الربع الأخير من العام، فمن المتوقع، أن يستقطب معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي ينطلق بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 2200 شركة عارضة ونحو 150 ألفاً من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة.

كما أعلنت حلبة مرسي ياس مؤخراً، نفاد جميع تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2022 في أبوظبي، الذي تنطلق فعالياته بين 17 و20 من نوفمبر المقبل، ليؤكد السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا-1 مكانته المهمة عالمياً على روزنامة البطولة، محققاً طلباً غير مسبوق من مشجعي الفورمولا-1 الذين بادروا بحجز تذاكرهم خلال فترة قياسية للاستمتاع بفعاليات وسباقات عطلة الأسبوع الرياضية والترفيهية الأضخم في المنطقة.

الترويج السياحي

وقال راضي علي باز مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش: «تعمل الجهات السياحية بأبوظبي بجهود كبيرة من أجل جذب السياح للإمارة، حيث شعرنا بفرق كبير العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة».

وأضاف: «تعكف دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع شركائها على جذب السياح والمجموعات السياحية والفعاليات والأحداث والترويج السياحي المكثف، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على القطاع الفندقي بالإمارة، ووضع أبوظبي وجهة رئيسية على الخريطة السياحية العالمية».

وذكر أن تنظيم برامج سياحية وجولات لزوار ومشاركي المعارض والمؤتمرات والفعاليات، يساعد في تمديد فترة إقامتهم بدلاً من أن تقتصر على أيام الحدث، فتتم إضافة يوم أو يومين أو ثلاثة قبل أو بعد الحدث ليتسنى لهم استكشاف أبوظبي ومعالمها السياحية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإشغال الفندقي والإيرادات الفندقية من خلال تمديد ليالي الإقامة واستخدام المطاعم والمرافق الفندقية، وعلى تحريك العجلة السياحية والاقتصادية من خلال زيارة المرافق الترفيهية والمعالم السياحية والثقافية وغيرها. ويشير: «يُسهم ذلك في عودة هؤلاء مرة أخرى إلى أبوظبي كسياح مع عائلاتهم للفترات المقبلة»، مؤكداً أن كثيراً من المشاركين أيضاً يحجزون قبل أيام من الحدث لعقد الاجتماعات، الأمر الذي يسهم أيضاً في تعزيز الحركة السياحية في الإمارة.

الحركة السياحية

يقول علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة، «بدأنا كشركات سياحة بتنظيم برامج وجولات سياحية لزوار ومشاركي المعارض والأحداث قبل أو بعد الأحداث، الأمر الذي يُطيل من فترة إقامتهم ويعزز الحركة السياحية الترفيهية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني».

ويُضيف العلي: «تولي دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي اهتماماً كبيراً في تحفيز منظمي المعارض والفعاليات وجذبهم لتنظيم فعالياتهم في الإمارة».

وتوقع العلي زيادة الإقبال على السياحة الترفيهية للفترة المقبلة بنسبة تزيد على 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويؤكد سعود الدرمكي الخبير في القطاع السياحي: «أصبح التوجه اليوم لزيادة مدة إقامة مشاركي وزوار المعارض والفعاليات والمؤتمرات في أبوظبي، من خلال تنظيم برامج وجولات سياحية لهم لاستكشاف أبوظبي ومعالمها السياحية».

وقال: إن استقطاب أبوظبي لمعارض وأحداث مهمة وعالمية يزيد من الحركة السياحية في الإمارة، ويعزز من الترويج السياحي للإمارة، الأمر الذي يحرك العجلة الاقتصادية ويدعم القطاعات المختلفة.

تجارب استثنائية

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق العام الماضي شركة «سياحة 365»، وذلك ضمن استراتيجية «أدنيك» الرامية للمساهمة في تطوير قطاع السياحة بالإمارة من خلال تعزيز محفظة أعمالها في القطاع السياحي وتوسيعها لتشمل السياحة الترفيهية، الأمر الذي سيسهم وبشكل فاعل في تعزيز القيمة المضافة والعائد الاقتصادي لنشاطات المجموعة، حيث تركز «سياحة 365» على توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي.

ويأتي إطلاق الشركة الجديدة انسجاماً مع التوجهات لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية متميزة، والمساهمة في زيادة أعداد الزوار القادمين إلى الإمارة بهدف الترفيه، وتحسين تجارب الضيوف، ما يؤدي إلى تمديد فترات إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في القطاع السياحي بأبوظبي والدولة بشكل عام.