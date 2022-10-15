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الاقتصادي

الأسهم الدفاعية ذات الميزانيات القوية تمثل فرصاً قيّمة للمستثمرين

الذهب يتفوق في الأداء في أوقات ارتفاع التضخم (أرشيفية)
16 أكتوبر 2022 02:25

حسام عبدالنبي (دبي) 

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أكد تقرير لمجموعة ستونكس، المُختصة في التجارة العالمية ومقرها الإقليمي دبي، أن الأسهم الدفاعية ذات الميزانيات العمومية القوية، تمثل فرصاً محتملة قيّمة بالنسبة للمستثمرين الذين يتوقعون بالفعل ركوداً اقتصادياً، وذلك إضافة إلى الدولار الأميركي، ناصحاً المستثمرين، بالبحث عن أسهم تلك الشركات القادرة على نقل تكاليف أعلى إلى المستهلك والتي تعمل في قطاعات، مثل المرافق والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية، لأنها تمثل حماية لقيمة المحافظ الاستثمارية.
وأوضح التقرير أنه يمكن العثور على أمثلة جيدة لأسهم مماثلة في سوق دبي المالي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وشركة دبي للمرطبات، وشركة الأغذية المتحدة، ومجموعة أباريل التجارية في الإمارات، لافتاً إلى أن أسعار المنتجات والخدمات في ارتفاع، والقوة الشرائية للمستهلكين تنخفض بشكل ملحوظ، وفي ظلّ ذلك يسارع المستثمرون للعثور على أفضل الفرص المحتملة في هذه الأسواق المتقلبة.
وحسب ريتو سينغ، المديرة الإقليمية لمجموعة ستونكس، فإن مثل هذه الفرص المحتملة قد تكون موجودة بالفعل، لكن ينبغي على المستثمرين معرفة مكان البحث، في مثل هذه الأوقات الصعبة بالتأكيد بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، مسوغة ذلك بأن اثنين من الأصول المفضلة لدى المستثمرين (الذهب والنفط) لم يعودا الملاذ الآمن للمستثمرين كما جرت العادة.
وقالت سينغ، إن الذهب لطالما عرف بأنه سلعة شائعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتفوق في الأداء في أوقات ارتفاع التضخم، ومع ذلك، يتم تداوله اليوم عند أدنى مستوى له في عامين ونصف. وذكرت أنه مع استمرار المسار الهابط، لم يعد المعدن الثمين خياراً آمناً للمستثمرين بعد الآن، وكذلك الحال بالنسبة للنفط الذي انخفض بنسبة 30% منذ أعلى مستوياته في يونيو رغم اتخاذ الدول المنتجة للنفط خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار في سعره. وأضافت سينغ، أن المستثمر يحتاج متابعة البحث عن أصول أكثر أماناً وموثوقية، وفي السوق اليوم، فإن الأصل الرئيسي الذي يظهر هذا النوع من الاستقرار والقوة هو الدولار الأميركي، فرغم التضخم الهائل، إلا أن قوة العملة تساهم أيضاً بشكل كبير في إضعاف مركز الذهب. وأشارت إلى أن مراكز التجارة والاستثمار العالمية، بما في ذلك دبي، ترى أن الدولار الأميركي هو العملة العالمية للتداول حيث يحوم حالياً حول سعر الصرف 1: 1 مقابل اليورو، والتكافؤ مع الجنيه الإسترليني يلوح في الأفق، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يستمر الدولار في الأداء الجيد مقابل الين الياباني، حيث يظل تباين البنك المركزي قوياً وربما مقابل العملات الأخرى حيث تتطلع البنوك المركزية إلى إبطاء وتيرة التشديد، مختتمة بالتأكيد على أن الدولار الأميركي لا يستفيد من تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي فحسب، بل إنه يكتسب أيضاً أرضية من تدفقات الملاذ الآمن، وعلى هذا النحو، من المرجح أن يستمر المستثمرون في شراء الدولار بسبب عدم وجود بدائل أخرى تضاهيه قوةً، إلى أن يتم الإعلان عن السياسات النقدية القادمة في الولايات المتحدة أو يبدأ التضخم في الولايات المتحدة بإظهار إشارات أكبر.

 

التجارة العالمية
الإمارات
دبي
الدولار الأميركي
سوق دبي المالي
هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
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