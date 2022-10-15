انتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي
انتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي
15 أكتوبر 2022 19:07
انتخب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئسياً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي والذي يهدف إلى تحقيق تعاون وإجماع دولي بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية. ستكون دورة الرئاسة على مدار عامين، وسيعمل معاليه مع أعضائها من الوزراء ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين على استكمال وإدارة برامج اللجنة تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية. وتوجه معاليه بالشكر للدول الأعضاء والبنك الدولي على انتخابه رئيسا للجنة التنمية للعاميين القادمين. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمنظمات الدولية لتمكين اقتصادات الدول من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على جميع الأصعدة. تضم لجنة التنمية، التي تأسست في عام 1974 وكانت تعرف بـ «اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي محافظي البنك والصندوق»، 25 عضواً على المستوى الوزاري من وزارات المالية أو التنمية من أعضاء البنك والصندوق الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية تمثل العضوية الكاملة في مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، كما أن جدول أعمالها يستند إلى القضايا والمواضيع التي يوجه بها كل من رئيس اللجنة، ورئيس البنك ومدير الصندوق والمجالس التنفيذية للبنك والصندوق. تشمل القضايا، التي تحرص اللجنة على التباحث حولها، مواضيع شاملة لدور مجموعة البنك الدولي في مواجهة الأزمات المستقبلية، والرقمنة والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة وسياسات الصناعة والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.