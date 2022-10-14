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الاقتصادي

الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 7.8 مليار درهم

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
15 أكتوبر 2022 01:02

يوسف البستنجي (أبوظبي) 

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قادت شركات محلية كبرى أسواق المال الإماراتية، نحو الصعود بنهاية جلسة أمس، رغم الاضطرابات التي خيمت على أسواق المال العالمية مطلع الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع كبير في مستويات السيولة التي تدفقت للتداول، وتجاوزت قيمتها 7.8 مليار درهم، ما عزز ثقة المستثمرين وزاد شهيتهم للشراء. وبلغت القيمة السوقية نحو 2.818 تريليون درهم، منها 2.239 تريليون درهم في سوق أبوظبي، و579 مليار درهم لسوق دبي. وتمكن سوقا المال في أبوظبي ودبي من الإغلاق في المنطقة الخضراء، بارتفاع بلغت نسبته 0.876% عند مستوى الإغلاق البالغ 9741.96 نقطة في سوق العاصمة، وبارتفاع 0.80% عند مستوى الإغلاق البالغ 3376.57 نقطة، وذلك مقارنة مع مستويات اغلق المؤشرين ليوم أول أمس. واستقطب سوق أبوظبي تداولات بقيمة 6.2 مليار درهم.   وخلال الأسبوع الماضي، شهد السوق إدراج أسهم شركة برجيل القابضة التي استحوذت على تداولات بقيمة 797 مليون درهم وأغلق سهمها على سعر 2.40 درهم مرتفعاً 3.9%. وفي سوق العاصمة هيمنت تداولات الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها على التداولات، حيث بلغت قيمة التداولات على أسهم «العالمية القابضة» الشركة الأم نحو 1.462 مليار درهم، واستقر سعر سهمها عند 360 درهما. وفيما تظهر بيانات السوق أن تداولات المستثمرين العرب والخليجيين سجلت صافي بيع بقيمة 110 ملايين درهم خلال الأسبوع، فإن تداولات المستثمرين الأجانب (من غير العرب) سجلت صافي شراء بقيمة 42 مليون درهم، ولذا فإن محصلة التداولات خلال الأسبوع تبين أن المستثمرين المواطنين ضخوا نحو 68.5 مليون درهم جديدة صافي شراء، خلال الفترة.وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات الأسبوعية 1.635 مليار درهم.  ووفقاً للبيانات الصادرة عن سوق دبي المالي، فإن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 963.49 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 58.93% من إجمالي قيمة المشتريات.ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 307.61 مليون درهم، صافي شراء.

أسواق المال الإماراتية
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أسواق الأسهم الإماراتية
أسواق الأسهم
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