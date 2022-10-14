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الاقتصادي

محمد الحسيني يدعو إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة المخاطر الاقتصادية

محمد الحسيني خلال الاجتماع (من المصدر)
15 أكتوبر 2022 01:01

واشنطن (الاتحاد) 

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دعا معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والتضخم لدعم تحقيق الاستقرار المالي، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (G20 FMCBG) والذي عقد على مدار يومي 12 و13 أكتوبر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية ومستجدات تنفيذ الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب مشاركة وحضور أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية.
واستعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية، والتحديات المتعلقة بالاستقرار المالي، إلى جانب مناقشة الخيارات المتاحة لمجموعة العشرين لقيادة الاستجابة الدولية لمواجهة هذه التحديات.
وأعرب معاليه عن شكره لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على توجيه الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في أسواق الأغذية والزراعة.

الإمارات
محمد الحسيني
المخاطر الاقتصادية
مجموعة العشرين
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