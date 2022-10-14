«مبادلة» تستثمر في «جلوبال كونكت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت EQT عن توقيع الصندوق 3 و4 من EQT Infrastructure (EQT Infrastructure) اتفاقية لبيع حصة أقلّية في GlobalConnect «الشركة» إلى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة». وستبقى EQT Infrastructure التي تستثمر في الشركة منذ عام 2017 المساهم والمالك الأكبر فيها بعد إتمام الصفقة.

وتتّخذ شركة GlobalConnect مقراً رئيسياً لها في ستوكهولم السويديّة، وهي مزوّد خدمات مراكز بيانات واتصالات بواسطة الألياف للشركات والمؤسسات العامة والمستهلكين في شمال أوروبا. وأنشئت الشركة عام 2019 عقب دمج أربع منصات ألياف مستقلّة مملوكة لشركة EQT Infrastructure في الدنمارك والنرويج والسويد.

ويشهد حجم البيانات نمواً كبيراً في هذه المرحلة ويبرز طلب متزايد على الاتصال السريع والموثوق، وبالتالي تؤدّي GlobalConnect دوراً مهماً في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الأساسية للمجتمعات التي تعمل فيها. وتنقل بنية شركة GlobalConnect التحتية حالياً أكثر من 50 بالمئة من بيانات الإنترنت في دول شمال أوروبا عبر شبكة أليافها البصرية التي تمتدّ على مساحة 150 ألف كيلومتر ومراكز بياناتها التي تبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع، وتوظّف قرابة 1800 شخص في المنطقة.

وتسعى EQT Infrastructure إلى توفير وصول سريع وآمن إلى الإنترنت للجميع. فقد قامت الشركة باستثمارات كبيرة على مدى سنوات في ربط المباني بالألياف البصريّة في المناطق النائية من السويد والنرويج والتي تعاني من نقص الخدمات، وذلك من خلال GlobalConnect، ممّا سهّل عمليّة الشمول الرقمي وسدّ الفجوة القائمة بين المناطق الحضرية والريفية. فقد أظهر الوباء أنّ الوصول إلى نطاق تردّدي سريع وموثوق يعزّز مرونة المجتمعات وكذلك قدرة الشركات التنافسية.

ومن خلال مشاركة «مبادلة» كمستثمر أقلية في شركة GlobalConnect، تسعى EQT Infrastructure إلى توسيع قاعدة مساهمي الشركة على المدى الطويل والاستفادة من خبرة «مبادلة» الاستثمارية الواسعة في مراكز البيانات وربط الألياف البصريّة في عدد من الأسواق.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: «بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، نولي أهمية كبرى لمثل هذه الاتفاقيات التي تمكّننا من الاستثمار في الأصول والقطاعات النامية، وتتيح لنا توفير قيمة إضافيّة، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام على المجتمعات، فالاستثمار في البنية التحتية الرقمية يساعدنا في تحقيق هذين الهدفين».