السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«سيدات أعمال أبوظبي» يناقش أهدافه الاستراتيجية

عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال الاجتماع (من المصدر)
15 أكتوبر 2022 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حكاية الحي».. قصة تأسر القلوب بـ«السينمائي الدولي»
بوتين: شكراً محمد بن زايد

ترأست أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الاجتماع السنوي الأول للمجلس للعام 2022 لمناقشة الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع المبتكرة التي سيعمل على إطلاقها خلال الفترة القادمة بهدف تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتمكينها من الانطلاق نحو آفاق جديدة في عالم الأعمال والاستثمار.
وحضر الاجتماع كل من د. خديجة العامري، ونور التميمي، ومروة المنصوري، وشيخة النويس عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي.
وفي بادرة متميزة، اختار المجلس عقد اجتماعه في «أركيتكتشر»، واحد من المشاريع المتميزة في ممشى السعديات الذي أطلقته رائدة الأعمال الإماراتية نوران البناي، مما يعكس توجه المجلس خلال الفترة القادمة للترويج لمشاريع رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات في أبوظبي.
وخلال كلمتها الافتتاحية، شددت أسماء الفهيم على الدور الذي يلعبه مجلس سيدات أعمال أبوظبي في تعزيز تنافسية المرأة في سوق العمل، وإبراز دورها الفاعل في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء من مختلف دول العالم، واستعراض ما حققته من إنجازات ونجاحات شكلت مصدر إلهام للأجيال القادمة، وترسيخ مفهوم ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع النسوية والأسر المنتجة لتطوير أعمالهن وتوسعتها في إمارة أبوظبي، مشيرةً إلى المساهمة الفاعلة للقيادة الرشيدة في هذا المجال والمقومات والمزايا التنافسية التي تزخر بها الإمارة مثل البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الحيوية.
كما تطرق مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال الاجتماع إلى المبادرات والبرامج التي سيعمل على إطلاقها لدعم سيدات ورائدات الأعمال، وتقديم المساعدة والمشورة اللازمة للسيدات الراغبات بتأسيس وإطلاق أعمالهن في الإمارة وفي دولة الإمارات بشكل عام، من خلال إقامة شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتفعيل وتوثيق التعاون مع مجالس الأعمال على مستوى الدولة وخارجها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي تأسس عام 2001 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ويعمل على تحفيز المرأة للتوجه إلى ريادة الأعمال كمسار مهني من خلال توفير التدريب والتأهيل والاستشارات.

أبوظبي
مجلس سيدات أعمال أبوظبي
الإمارات
أسماء الفهيم
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©