حمدان بن محمد: دبي منصة عالمية لصُنع مستقبل أفضل

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحولت دبي إلى منصة عالمية تتنافس فيها الأفكار والابتكارات لصُنع مستقبل أفضل للأمم والشعوب.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى معرض «جيتكس جلوبال» والذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي ضمن الدورة الثانية والأربعين للمعرض وهي الأكبر في تاريخه من حيث عدد المشاركات أو المساحة التي ناهزت مليوني قدم مربع ما يجعله أيضا أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا في العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للمستقبل، وحرص سموه أن يكون لدولة الإمارات مساهمة إيجابية مؤثرة في صنعه، هي قوة الدفع الرئيسية وراء هذا الزخم الكبير من الفعاليات التي تستضيف دبي من خلالها العالم لاكتشاف الحلول اللازمة للانطلاق بركب التطور العالمي بسرعة تتجاوز التحديات الراهنة إلى آفاق رحبة من الفرص التي تمنح شعوب المنطقة والعالم ما تنشده من رخاء واستقرار ونمو».

وأضاف سموه: «جيتكس جلوبال شهد حضوراً غير مسبوق بنحو 5000 عارض منهم 1400 شركة جديدة، وأكثر من 138 ألف زائر رحبّنا بهم ضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض.. هذه المشاركة النوعية تؤكد مكانة دبي كمركز رئيسي عالمي للتكنولوجيا وتفتح فرصاً غير محدودة لتطوير مختلف القطاعات الحيوية.. دبي تحولت إلى مختبر كبير تتنافس فيه العقول والأفكار لتقديم حلول تخدم الإنسان وتعالج ما يواجهه من تحديات وتمكنه من الوصول إلى غدٍ أفضل».

الأجنحة العالمية والوطنية

وخلال الزيارة، تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الأجنحة العالمية والوطنية المشاركة في المعرض حيث اطلع سموهما على الحلول والتقنيات التي تطرحها الشركات والمؤسسات العارضة عبر الحدث الذي يمثل المساحة الأهم على مستوى العالم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستعراض أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية والتي تشكل ملامح الثورة الصناعية الرابعة، وتخدم في رفع مستوى جودة وسرعة الأداء والارتقاء بالخدمات ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

وشملت الزيارة جناح معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحوث العلمية وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، حيث استمع سموهما إلى شرح حول أهم ملامح مشاركة المعهد في هذه الدورة، من خلال مشاركة ثلاثة من المراكز البحثية العشرة التابعة له والتي تقدم حلولها ومنتجاتها المبتكرة لتكنولوجيا المستقبل من خلال الحدث، بما في ذلك مشروع التحكم في الطائرات المسيّرة بتقنية الواقع الممتد ويسلط الضوء على قدرة الاتصالات فائقة الموثوقية في إحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات، فضلا عن المشاركة الفكرية للمعهد من خلال باحثيه الذين تطرقوا لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني والاتصالات عن بُعد والمدن الرقمية والذكاء الاصطناعي.

كما تفقّد سمو ولي عهد دبي، يرافقه سمو نائب حاكم دبي، خلال الزيارة، جناح مجموعة «جي 42»، الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والمدن الذكية وحلول تخزين البيانات وحلول التنقل الذكي الذاتي القيادة، وغيرها مما تقدمه المجموعة من بدائل وتقنيات تهدف إيجاد حلول لأكثر مشكلات العالم التقنية تعقيداً، بالتعاون مع مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية.

السيارات الكهربائية

وتضمنت الجولة التوقف عند التجربة الفريدة التي تقدمها شركة «إكس بنج» (XPENG)، الرائدة العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية وتُعنى بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق حلول التنقل الذكية.

واطلع سمو ولي عهد دبي على آلية العمل والتحكم في النموذج الرائد للسيارة الطائرة ذات المقعدين والتي تعمل بالتحكم الذكي وتم تزويدها بنظم متقدمة للطيران الذاتي، حيث تعتبر الجيل الأحدث من السيارات الطائرة.

إقامة دبي

كذلك، استمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح مع الفريق محمد أحمد المرّي، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عند زيارة سموه لجناح الإدارة العامة في معرض جيتكس، حول أحدث المبادرات والمشاريع التي تتبناها الإدارة في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتي من خلالها الإدارة باستخدام نظام متكامل لبصمة الوجه في كافّة المُعاملات في المستقبل القريب، إذ يحتفظُ النظام الجديد بجميع البيانات البيوميترية للمسافرين لاستخدامها عندَ الدخول أو الخروج إلى ومن دبي لتكون بصمة الوجه بمثابة جواز مرور المسافرين عبر مطارات ومنافذ الإمارة الجوية أو البرية أو البحرية.

شهد معرض جيتكس جلوبال على مدار خمسة أيام ومنذ انطلاقه في العاشر من شهر أكتوبر الجاري توقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون بين الشركات العالمية المشاركة وكذلك المؤسسات الوطنية حيث يعد المعرض المناسبة الأهم على أجندة صناعة التكنولوجيا العالمية، ويمثل النافذة المثالية للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات التقنية وضمن طيف واسع من المجالات، في حين استقطبت الدورة الثانية والأربعون من المعرض أعداداً ضخمة من الزوار من الخبراء والمتخصصين ومسؤولي تقنية الاتصالات والمعلومات في المنطقة والعالم.