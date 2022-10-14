«اقتصادية أبوظبي» توقع 9 اتفاقيات لتحسين خدمات «رحلة المستثمر»

دبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، 9 اتفاقيات مع تسع مؤسسات رائدة لتقديم خدماتها عبر «رحلة المستثمر»، ما يتيح للمستثمرين وأصحاب ورواد الأعمال تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية، وخدمات الاتصالات، والدعم التشغيلي للأعمال، والتأمين بشكل مباشر ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة.

وصُممت «رحلة المستثمر»، التي أطلقتها اقتصادية أبوظبي العام الماضي، لتعزيز بيئة الأعمال.

ووقع سامح القبيسي الاتفاقيات مع سارة البنعلي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية في بنك أبوظبي الأول، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، ومحمد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل، وجاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي قطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وعصام محمود نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات &e»، وفاهم محمد الشحي الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، وسند محمد سعيد المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات زون لتمثيل الشركات، وأحمد عبيد البدواوي الرئيس التنفيذي لشركة ديتك إنترناشونال لإدارة الأعمال.