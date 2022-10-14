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«وام» تستعرض خدماتها الرقمية في «جيتكس للتقنية»

منصة «وام» بـ«جيتكس» (وام)
15 أكتوبر 2022 01:01

دبي (وام)

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استعرضت وكالة أنباء الإمارات، «وام»، خلال مشاركتها في الدورة الـ42 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات الإخبارية الذكية المستخدمة في نظام عملها. كما عرضت خططها التطويرية المستمرة للخدمات الإخبارية الرقمية في إطار تعزيز قدرتها على مواكبة السمعة الرائدة لدولة الإمارات وتقدمها وتأثيرها العالمي.
وتعرف جمهور جيتكس بشكل خاص على خدمات وام الرقمية بعرض حي لنظام «وام مباشر» الذي يوفر للجمهور الاطلاع على أحدث وأهم الأخبار والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية لحظة بلحظة عبر شاشة عرض رقمية إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجميع الأحداث بما يضمن توفير خدمة إخبارية متكاملة. وتسعى وكالة أنباء الإمارات «وام» مع شركائها للتوسع في عرض الشاشات الإلكترونية التفاعلية لخدمة «مباشر وام» وتوفيرها في العديد من المناطق الحيوية مثل المطارات والمراكز التجارية ومحطات النقل المتكاملة ومراكز سعادة المتعاملين.

وام
الإمارات
وكالة أنباء الإمارات
أسبوع جيتكس
أسبوع جيتكس للتقنية
معرض جيتكس
معرض جيتكس للتقنية
جيتكس للتقنية
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