أبوظبي تطلق مشروع «أكاديمية البيانات»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بأكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية، مشروع «أكاديمية البيانات، والذي يهدف إلى تطوير مهارات موظفي القطاع الحكومي في مجال البيانات، والمساهمة في بناء القدرات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقديم برامج ومساقات تدريبية متخصصة في مجال إدارة البيانات لموظفي الجهات الحكومية بالتعاون مع نخبة من المحترفين والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، ترتكز على تثقيف المشاركين حول أساسيات البيانات وإدراك قيمتها.

وجاء إطلاق المشروع على هامش مشاركتهم في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022» تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي الذي يضم أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية، واختتم أعماله أمش في مركز دبي التجاري العالمي.

ويهدف مشروع «أكاديمية البيانات» إلى تطوير منظومة حكومية رقمية قائمة على البيانات ورفع مؤشر نضج البيانات لدى الجهات الحكومية، وغرس ثقافة الاستفادة من البيانات كإحدى الأصول الأساسية ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى دعم الأجندة الرقمية لإمارة أبوظبي.