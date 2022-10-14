«الطاقة» و«مايكروسوفت» تتعاونان لتعزيز الابتكار

دبي (وام)

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «مايكروسوفت» مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجالات تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية والنقل، وتسريع التحوّل الرقمي، إضافة إلى توفير الأنظمة والحلول التقنية واستخدام علم البيانات الذكية وتقنيات الميتافيرس في أنظمة مركز التحكم في الطرق الاتحادية، لتصبح الوزارة أول جهة تعتمد هذه التقنية في الأنظمة المرورية لتحقيق أعلى معدلات الانسيابية المرورية وتقليل الحوادث. وقع مذكرة التفاهم، كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وإيهاب فوده، رئيس القطاع الحكومي والتعليم لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، على هامش فعاليات معرض «جيتكس 2022».

تشمل بنود الشراكة التنسيق والتواصل للاستفادة من البيانات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة والحلول الذاتية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السيارات ذاتية القيادة)، والتوأمة الرقمية، إضافة إلى دعم مستهدفات الوزارة نحو التحول الرقمي والابتكار. وتعزز مذكرة التفاهم التعاون في تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات، وتدريب موظفي الوزارة ورفدهم بأحدث التقنيات والابتكارات والأفكار الخلاقة الداعمة لمنظومة العمل والمعززة للإنتاجية وتوجه الوزارة للخمسين عاماً المقبلة والمنبثقة من توجه دولة الإمارات المستقبلي.