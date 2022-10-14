تفاهم بين «شرطة رأس الخيمة» و«اتصالات»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أبرمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم وشراكة مع اتصالات من &e، بهدف إقامة علاقات عمل وتعاون ذات اهتمام مشترك، مع تبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية بين الطرفين لتحقيق الاستفادة المشتركة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام شركة اتصالات من &e في المناطق الشمالية، وقّع العقيد دكتور محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، من جانب شرطة رأس الخيمة، فيما وقّع علي النعيمي مدير تنفيذي العلاقات الحكومية وكبار الشخصيات، من جانب اتصالات من &e. وشهد توقيع المذكرة عدد من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومسؤولين مجموعة &e.