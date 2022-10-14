«أبوظبي الرقمية» و«سيسكو» تدعمان مشاريع التحول الرقمي

دبي (وام)

أبرمت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، اتفاقية إطارية مع شركة «سيسكو»، والتي تتمحور حول تزويد هيئة أبوظبي الرقمية والجهات الحكومية بالممكنات التقنية التي توفرها شركة سيسكو وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم مبادرات ومشاريع التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

جاء توقيع الاتفاقية، خلال مشاركة جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، والذي اختتم أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة سيسكو، وعبر برنامج التحول الرقمي الخاص بالشركة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية لإطلاق وتنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم التحول الرقمي.