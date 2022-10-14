خبراء: الإمارات سباقة في تبني الحلول السحابية

حسام عبدالنبي (دبي)

أجمع خبراء ومسؤولون في شركات مشاركة في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2022»، على أن دولة الإمارات سباقة في تبني الحلول السحابية على مستوى المنطقة، في إطار أجندتها الوطنية وطموح الدولة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وقالوا لـ«الاتحاد» إن تبني الشركات والهيئات في الإمارات لتلك الحلول جاء في ظل الفوائد التي يمكن تحقيقها، ومنها تبسيط وتعزيز انسيابية العمليات والأنظمة المعقدة، ومواجهة التحديات التشغيلية من خلال تعزيز الأداء وتقليل التكاليف المالية والتشغيلية من خلال تبني خدمات الحوسبة السحابية التي تسهم بدورها في التقليل من تكاليف صيانة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحقيق وفورات في العمليات التشغيلية.

وأكدوا أن الحلول السحابية، تتيح أيضاً للشركات والجهات الحكومية، مواجهة الكثير من العقبات التكنولوجية التي من المحتمل أن تعيق جهودها للتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأمن وسرية البيانات والمعلومات، ما ينعكس في النهاية على تعزيز أداء منظومة العمل الحكومي والارتقاء بجودتها، والاستعداد لمواكبة متطلبات النمو في المستقبل.

تبني الحلول

أكد حيدر نظام، رئيس «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن التكنولوجيا السحابية أثبتت في الأعوام الأخيرة أنها أداة فعالة للشركات نظراً لقدرتها على تحويل الطريقة التي تدار بها من خلال تبسيط وتعزيز انسيابية العمليات المعقدة.

ولفت إلى أنه نظراً لكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل عنصراً رئيسياً في تجسيد الطموح الإماراتي للتحول إلى اقتصاد تنافسي، فمن الأهمية للشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا السحابة أن تدعم جهود تبني الشركات للتقنيات المتطورة من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودفع المرونة المؤسسية.

وأوضح نظام أن الحلول السحابية تشهد تبنياً واسع النطاق من جانب المؤسسات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والخدمات، والعقارات، والنقل واللوجستيات، حيث تمثل تلك القطاعات غالبية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات.

التحول الرقمي

ومن جانبه، قال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس في شركة «إف 5»، إن دولة الإمارات دائماً سباقة في تبني الحلول المتطورة في المجالات كافة، خاصة في ظل مبادرات التحول الرقمي الحكومية، وسعي الشركات الإماراتية لتطوير خدماتها الرقمية وتبنيها نماذج أوسع في تشييد البنى الأساسية القادرة على تعزيز الأداء وخفض التكاليف، مؤكداً أن الاعتماد على الحلول السحابية زاد بشكل لافت بعد جائحة «كوفيد -19»، حيث أصبحت الشركات الإماراتية تفضل الاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال للاستفادة من المزايا التي توفرها.

وأضاف أبوخاطر أنه وفقاً للدراسات التي قامت بها الشركة، فإن 70% من الشركات تعتمد على بيئات الحوسبة السحابية المتعددة في تشغيل التطبيقات، ومن هذا المنطلق تسلّط شركة F5 الضوء في «جيتكس» على القدرات والإمكانات المتقدمة في منصتها الجديدة للحوسبة السحابية المتوزعة.

مواجهه العقبات

بدوره، أفاد علي شبدار، خبير تكنولوجيا المعلومات، بأن دولة الإمارات تتميز دوماً بالريادة في تبني الحلول والتقنيات الجديدة، وتحرص الشركات العاملة فيها على تطوير عملياتها بشكل مستمر لمواجهة العقبات، ومن هذا المنطلق تشهد حلول الحوسبة السحابية إقبالاً متزايداً، مشدداً على أن تلك الحلول تمكن الشركات في دولة الإمارات من مواجهة الكثير من العقبات التكنولوجية التي من المحتمل أن تعيق جهودها للتحول الرقمي مثل تعقيدات التكامل أو صعوبات الانتقال من الأنظمة القديمة.

فوائد ملموسة

وذكر خالد الشامي، المدير الأول لاستشارات الحلول في منطقة الشرق الأوسط بشركة «إنفور»، أن إقبال الشركات في دولة الإمارات على الحلول البرمجية السحابية تزايد بعد أن لمست تلك الشركات الفوائد مثل المساعدة على أتمتة وتبسيط الأنظمة التقنية المعقدة، والاستعداد لمواكبة متطلبات النمو في المستقبل، مشيراً إلى أن شركة «إنفور» تستعرض في جيتكس حلولها السحابية الذكية التي تمتاز بالعديد من الوظائف الصناعية المدمجة، والتي تمكّن العملاء من الحد من التعقيدات التقنية، وتطوير العمليات التجارية، فضلاً عن تسريع الوقت لتحقيق القيمة، وإيلاء الأولوية للمستخدم النهائي.

تحقيق وفورات

كشفت هيفاء خميس البلوشي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في جهاز أبوظبي للمحاسبة، عن عقد شراكة خلال العام الماضي مع مجموعة G42 أسفر عن نقل مركز بيانات الجهاز إلى البيئة السحابية في مجموعة G42 بهدف تعزيز قدرات الجهاز في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأمن وسرية البيانات والمعلومات، ليكون بذلك أول جهة في حكومة أبوظبي تقوم بهذه الخطوة تماشياً مع الأجندة الرقمية للإمارة. وقالت إن جهاز أبوظبي للمحاسبة وقع مذكرة تفاهم خلال معرض «جيتكس جلوبال 2022» مع Presight.ai إحدى شركات مجموعة G42، تضمنت كل ما يسهم في الارتقاء بخدمات الرقابة والتدقيق وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمات السحابة الرقمية والبيانات الضخمة، وبما يعكس الرؤية الاستشرافية لإمارة أبوظبي، بما يخص مستقبل القطاع الحكومي، والتعامل الاستباقي مع التحديات العالمية التي تتطلب تطبيق أحدث الأنظمة الرقمية، وفقاً لأعلى المعايير المطبقة عالمياً، لافتة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز أداء منظومة العمل الحكومي والارتقاء بجودتها، وتقليل التكاليف المالية والتشغيلية من خلال تبني خدمات الحوسبة السحابية، والتي بدورها تسهم في التقليل من تكاليف صيانة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحقيق وفورات في العمليات التشغيلية.