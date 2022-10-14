مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يقيّم 24 مشروعاً في «عروض الابتكار»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة تقييم لـ 24 مشروعاً مبتكراً ضمن مبادرة عروض الابتكار، استعرض فيها ابتكارات الفائزين بجائزة «الإمارات تبتكر» عبر منصة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في معرض جيتكس جلوبال 2022.

وهدفت الورشة، إلى دعم المبتكرين في دولة الإمارات، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم القابلة للتنفيذ والتعريف بها أمام لجنة من الحكام والمتخصصين العالميين، ما يسهم بتعميمها وتحفيز الجهات والمؤسسات والشركات لتبنيها والاستفادة منها في إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات ما يعود بالنفع على المجتمعات.

24 مشروعاً ابتكارياً

واستعرض المشاركون في مبادرة عروض الابتكار من خلال منصة صندوق محمد بن راشد للابتكار 24 مشروعاً ابتكارياً تم اختيارها من أكثر من بين 300 فكرة نوعيّة، قدمها مبتكرون من مختلف فئات المجتمع، أمام لجنة التحكيم التي ضمت عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وخالد الشبراوي رئيس القطاع الحكومي والمدن الصغيرة في مايكروسوفت – الإمارات، ونبيل جافيد وشاكر زينل من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وباتريشيا كيتنغ من شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دعم الأفكار والمشاريع الابتكارية وتمكين المبدعين والموهوبين من المشاركة في صناعة الحلول المستقبلية، يشجعهم ويفتح لهم آفاقاً رحبة للإبداع.

من جهتها، أشادت عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالابتكارات التي تم عرضها، وأثنت على جهود المشاركين، مؤكدة أهمية الاستفادة من المنصات العالمية الرائدة مثل جيتكس، لتسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية ونشرها، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع.

وقالت عبير تهلك إن تنظيم جلسات التقييم للمرشحين النهائيين لمبادرة عروض الابتكار من خلال منصة جيتكس للتقنية 2022، يهدف لتحفيز المبتكرين على بذل المزيد من الجهود، من خلال استعراض مشاريعهم والتعريف بأفكارهم أمام المشاركين بالمعرض الدولي.

استعرضت الورشة ابتكارات 8 جهات حكومية فازت في جائزة الإمارات تبتكر 2022، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر» في فبراير الماضي، حيث قدمت مشاريع مبتكرة ضمن الدورة الثانية للجائزة، وذلك في 6 فئات رئيسة احتفت بالابتكارات الأكثر تأثيراً على مستوى الحكومات المحلية والاتحادية، وتم اختيارها من بين أكثر من 460 مبادرة ومشروعاً.

واستعرض مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، مشروع «تشخيص الخرف بالذكاء الاصطناعي»، الذي شاركت به مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن فئة «أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية».