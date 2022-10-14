«الزراعة والسلامة الغذائية» تطلق منصة الواردات والصادرات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إطلاق منصة الواردات والصادرات الغذائية، والتي تتيح تقديم وإنجاز خدمات استيراد وتصدير المواد الغذائية من وإلى إمارة أبوظبي، عبر المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب» التي تطورها وتشغلها بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، وتحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، جاء ذلك خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس العالمي للتقنية 2022.

وتوفر منصة الواردات والصادرات الغذائية نافذة موحدة للمستوردين والمصدرين لتقديم الطلبات ومتابعة إنجازها بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها، وتوفير خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصول الشحنة إلى المنفذ، وتوفير خاصية تتبع الطلبات الخاصة بالاستيراد والتصدير بما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية، وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي وتعزيز منظومة السلامة الغذائية.