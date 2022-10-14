28 مؤشراً ذكياً للأداء في حكومة عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان، إطلاق لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية في حكومة عجمان التي تضم 28 مؤشراً ذكياً معززاً بالنتائج السنوية للجهات الحكومية بالإمارة.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، خلال المشاركة في معرض جيتكس، أن إطلاق لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان، وضمن خطط التحول الرقمي للدائرة بتوفير أنظمة إلكترونية ترتقي بمستوى أداء الجهات الحكومية بالإمارة، من خلال نظام موحد للمؤشرات والبيانات.

وأشار إلى أهمية المشروع في تقديم مؤشرات صحيحة وقراءات دقيقة وبيانات محدثة، ونتائج لمؤشرات الموارد البشرية على مستوى حكومة عجمان، مما تساهم في عملية التخطيط واتخاذ القرارات المستقبلية، ورسم الخطط الاستباقية لتحقيق المؤشرات المرجوة على مستوى الحكومة.