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«إحصاء أبوظبي» يعزز بصمته الرقمية

«إحصاء أبوظبي» يعزز بصمته الرقمية
15 أكتوبر 2022 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة IBM عن تعاونها مع مركز الإحصاء-أبوظبي لدعم استراتيجيته الخاصة بالنمو، وتعزيز بصمته الرقمية وبناء استراتيجية مستدامة عبر مختلف عملياته. ويتيح هذا التعاون للمركز الاستفادة من قدرات إدارة مصادر التطبيقات التي يوفرها برنامج Turbonomic لأتمتة العمليات وتحسين أداء البنية التحتية الرقمية وتقليل التكاليف.
يتولى مركز الإحصاء - أبوظبي مسؤولية بناء شبكة معلومات وقناة موحدة للنظام الإحصائي في أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة جميع جوانب البيانات الإحصائية للإمارة. ويهدف المركز إلى تطوير منظومة إحصائية رائدة لدعم صانعي القرار والمستخدمين النهائيين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكان المركز قد اختار برنامج Turbonomic من IBM لتعزيز قدرات الأتمتة الذكية للتشغيل عبر أي بيئة سحابية مختلطة. تم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أشهر، وأتمتة أكثر من 3000 إجراء لحظي عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات وتوسيع نطاق موارد البنية التحتية، مما وفر على المركز أكثر من 500 ساعة من العمل اليدوي حتى الآن، مع توقعات بتوفير نحو 2000 ساعة عمل خلال عام 2023.

مركز إحصاء أبوظبي
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أبوظبي
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