«دبي الإسلامي» يتيح فتح الحسابات عبر بصمة الوجه بالتعاون مع «الداخلية»

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن تعاونه مع وزارة الداخلية لإتاحة خدمة فتح الحسابات واستخدام خاصية التعرف على المتعاملين الإلكترونية والمعززة بشكل رقمي عبر خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه، على هامش معرض جيتكس جلوبال، الذي اختتم أعماله اليوم. ويتيح التعاون الجديد للبنك القدرة على استكمال إجراءات المصادقة لهوية المتعاملين الجدد الراغبين بفتح حسابات مصرفية لدى البنك. وتم تطوير خاصية التعرف على المتعاملين بشكل إلكتروني من قبل بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه التي تقدمها وزارة الداخلية لضمان الحصول على المطابقة الآنية والآمنة لهوية المتعاملين.

وستتيح هذه المبادرة الجديدة لمتعاملي البنك الجدد فتح الحسابات المصرفية عن بُعد وبشكل رقمي باستخدام بصمة الوجه، بما يعزز تجربة المتعاملين ويلغي الحاجة لاستخدام وسائل التعريف التقليدية عبر زيارة أفرع البنك. وقال المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية "إننا نعمل على توسيع آفاق التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية العاملة في كافة القطاعات، وذلك ترجمة لرؤية حكومة الإمارات في تطوير منظومة العمل بصورة مؤسسية تكاملية مبنية على التخطيط العلمي وعلى استثمار أفضل التقنيات المستحدثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وقال "نشهد اليوم تعاوناً تكاملياً مع بنك دبي الإسلامي، هذه المؤسسة المصرفية العريقة بحيث تستفيد من منظومة بصمة الوجه المقدمة من وزارة الداخلية كبوابة مصادقة رقمية لتعزيز العمليات المصرفية وتسهيلها ضمن تعاون مثمر هدفه الأساسي تعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة". استثمرت وزارة الداخلية في مشروع بصمة الوجه منذ عام 2007 مع تبني رؤية لتطوير تقنيات تساهم في المصادقة الرقمية للاشخاص عن بعد بما يخدم الخدمات الذكية في المستقبل.

وتم إطلاق خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه من وزارة الداخلية في عام 2021 وتوفر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي في الدولة، وتعتبر نموذجًا استثنائيًا في جميع أنحاء العالم.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يُسعدنا الإعلان عن هذا التعاون الجديد مع وزارة الداخلية، وإطلاق هذه المبادرة المميزة التي تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لبنك دبي الإسلامي ورؤية الدولة لجعل الاقتصاد الرقمي أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني. يعد استخدام نظام التعرف على الوجه خطوة هامة في مسيرة بنك دبي الإسلامي، وجهوده المتواصلة لترسيخ مكانته كإحدى أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تقدماً على مستوى العالم".

وأضاف: "نلتزم في بنك دبي الإسلامي بدعم توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتأسيس اقتصاد رقمي تنافسي عالمي من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لمتعاملينا بشكل دائم. فقد شكلت هذه الخدمات الرقمية رافداً أساسياً لنمو أعمالنا خلال السنوات القليلة الماضية، وسنواصل الاستثمار فيها لإثراء التجربة المصرفية للمتعاملين. نحن، في بنك دبي الإسلامي، على يقين بأن توفير مثل هذه الحلول الجديدة والمبتكرة سيؤكد على نحو أكبر التزامنا المتواصل بتطوير أفضل المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين".

ويأتي إطلاق خدمة "اعرف متعاملك" الإلكترونية للبنك في إطار نهج بنك دبي الإسلامي وتوجهه ليصبح البنك الذكي رقمياً، والتزامه بتعزيز كفاءة الخدمات، ودفع عجلة التحول الرقمي والارتقاء بمستوى رضا المتعاملين.