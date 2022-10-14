السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الداخلية و«لولو للصرافة» يتعاونان لتنفيذ خدمة «اعرف عميلك الإلكترونية»

خلال توقيع اتفاقية التعاون
15 أكتوبر 2022 00:19

 أعلنت شركة «لولو للصرافة» تعاونها مع وزارة الداخلية لتنفيذ خدمة «اعرف عميلك الإلكترونية» والمعززة بخدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه على تطبيق المدفوعات العابرة للحدود التابع لشركة «لولو للصرافة» خلال معرض جيتكس جلوبال الذي اختتم أعماله اليوم.
وتم تحسين متطلبات خدمات «اعرف عميلك الإلكترونية» من خلال خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه التابعة لوزارة الداخلية للحصول على المطابقة الآنية والآمنة لهوية العملاء عن بعد.
تمثل هذه المبادرة مرحلة فارقة أخرى في الجهود التي تقوم بها شركة «لولو للصرافة» عبر توفيرها للعملاء خدمات التحويل الرقمية الشاملة دون الحاجة لزيارة الفرع بعد أن يتم التعرف على الوجه بسرعة ودون المساس بأمان وخصوصية العميل.
وقال المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية: «تحرص الوزارة على تقديم خدمات حديثة وفق توجيهات حكومة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة عبر تبنى أفضل التقنيات الرقمية المستحدثة القائمة على الذكاء الاصطناعي وعلوم استشراف المستقبل وفق رؤى استشرافية تستحضر تحديات الغد وتقدم لها حلولاً استباقية».
وأكد أن منظومة بصمة الوجه بما تمثل من بوابة متطورة للمصادقة الرقمية تهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز من تحقيق الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع جهود وزارة الداخلية لتعزيز كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وبناء وتعزيز الممكنات في سلم التحول الرقمي حيث تستثمر الوزارة التقنيات الحديثة وتوظفها لتطوير الخدمات بصورة إبداعية ومبتكرة وعملت الوزارة على تطوير منظومة بصمة الوجه باستخدامها في المجال العملي والمؤسسي وتطوير العمل معززة بذلك من مسيرة العمل الحكومي الريادية من خلال تقديم خدمات ذكية تفوق توقعات المتعاملين وتتلاءم مع احتياجاتهم.
وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة لولو المالية «إن التعاون مع وزارة الداخلية وإطلاق خدمات اعرف عميلك الإلكترونية ضمن خدمات شركة لولو للصرافة قفزة نوعية في رحلتنا للتحول الرقمي.. تتماشى مقترحاتنا في مجال التكنولوجيا المالية مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات وجهودها لتحويل النظام البيئي للخدمات المالية وذلك من خلال إجراء عملية دفع رقمية متكاملة تماما.. سيساعد استخدام خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه في جعل المعاملات المالية أكثر أمنًا ويسمح لنا بإنشاء عمليات أفضل طوال رحلة العميل الكاملة عبر الإنترنت».
وعلى الصعيد العالمي، تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر التحويلات الخارجية حجما سنويا. ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في قطاع التحويلات الرقمية إلى 1.4 مليون مستخدم بحلول عام 2027، ويرجع الفضل في ذلك إلى الطفرة التي أحدثتها الإصلاحات التنظيمية وتوفير البنية التحتية ذات المستوى العالمي وكثرة استخدام الهاتف المحمول والإنترنت وإقامة شراكات إستراتيجية بين الجهات المعنية المختلفة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي منصة عالمية لصُنع مستقبل أفضل
مكتوم بن محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التحول الرقمي
المصدر: وام
أسبوع جيتكس للتقنية
وزارة الداخلية
مجموعة اللولو
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©