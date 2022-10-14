«اتصالات من إي آند» تعزّز منظومة المدينة الذكية والآمنة

قال عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e»، إن الشركة تواصل العمل على تعزيز منظومة المدينة الذكية والآمنة، من خلال رقمنة الخدمات، وتحويل أساليب وأنماط العمليات والخدمات في الجهات الحكومية والشركات والمنازل لتتوافق مع توجهات ومتطلبات التحول الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السحابية وغيرها من التقنيات.

ولفت الأحمد في حوار خاص على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2022 إلى حرص الشركة على تزويد العملاء بحلول المنزل الذكي الشاملة وأنظمة الحماية المتكاملة التي ترتقي بأنماط الحياة والأمان للأفراد والمجتمعات، موضحاً أن جناح اتصالات في جيتكس 2022 اشتمل على مجموعة واسعة من الحلول المدعمة بشبكة الجيل الخامس وتقنية الذكاء الاصطناعي لتعريف الزوّار بدور هذه التقنيات في دعم الأعمال والتنبؤ بالحالات الطارئة وتحويلها إلى متخذي القرار للاستفادة منها واتخاذ القرارات الصحيحة بمستوى رقمي متكامل.

وتتيح الشركة تطبيق المنزل الذكي للهواتف المتحرك والذي يربط مختلف الأجهزة الذكية في المنزل، ونظام «حصنتك»، ونظام الحماية الأمنية في المنزل، بمنصة واحدة يسهل التحكم بها من خلال الهاتف المتحرك، وتسهم في تمكين عوامل الخصوصية والأمان على مدار الساعة لضمان راحة البال للمستخدمين.

وعرضت الشركة في جناحها بمعرض جيتكس 2022 نظام الحماية الأمنية في المنزل الذكي والذي يتألف من الكاميرات الخارجية، ومستشعرات الأبواب والنوافذ، وجهاز التسجيل الصوتي، وتطبيق الهاتف المتحرك. وتم تصميم النظام لتوفير الحماية الأمنية للفلل السكنية في دولة الإمارات حيث يتم متابعة النظام من قبل خبراء الأمن على مدار الساعة، وهو مرتبط بالجهات الأمنية لتوفير الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

وقدم جناح الشركة نظاماً شاملاً للمنزل الذكي يشمل مجموعة متكاملة من الأجهزة الذكية، مثل أقفال الأبواب الذكية، والإضاءة الذكية، ومنظم الحرارة الذكي، والمفاتيح الكهربائية الذكية، والمستشعرات الذكية للأبواب والنوافذ، ترتبط جميعها بمنصة واحدة وتطبيق للهاتف المتحرك لتوفير تجربة سلسة ومريحة تتميز بسهولة التحكم من قبل المستخدمين.

وتضمن جناح الشركة في جيتكس عرضا لنظام «حصنتك» الذكي لتوضيح آلية عمل الجهاز من خلال مجموعة من الأجهزة تشمل لوحة التحكم، ومستشعر الحريق، ومستشعر الحرارة وغيرها، لتعريف زوّار المعرض بكيفية ربط جهاز الإنذار بمركز الأوامر لنظام «حصنتك» والدفاع المدني على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. ونجحت الشركة في تركيب ما يزيد على 425 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن برنامج «حصنتك» وبأكثر من 37 ألف مشترك من الفلل السكنية لتأمين أعلى سبل الوقاية والحماية.

وأكد الأحمد أن إطلاق القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية و«اتصالات من &e»، تطبيق منظومة «حصنتك للمنازل» للهواتف المحمولة يساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة.

وأثمر تعاون الشركة مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة الداخلية، عن تأمين أكثر من 13 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة من خلال ربط منازلهم بنظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر من الحريق مجاناً، سعياً إلى توفير النظام لملّاك المنازل المسجلين لدى الوزارة في الضمان الاجتماعي، والتزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة في منازل مواطني الدولة.

وأتاحت وزارة تنمية المجتمع لفئات كبار السن، وأصحاب الهمم، وذوي الاحتياجات الطبية الذين يقيمون في منازل عائلاتهم، الاستفادة من تركيب خدمة حصنتك مجاناً لتعزيز مستويات الأمن والحماية مع عائلاتهم في المنزل.

وأكد الأحمد مواصلة الشركة العمل على توفير أحدث الحلول والخدمات الذكية والتقنية على مستوى العالم، وتزويدها للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاستفادة من هذه التقنيات لدعم مساعي التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المتاحة للأفراد والمجتمعات.