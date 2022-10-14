حكم قضائي يُلزم "آبل" بدفع 20 مليون دولار على خلفية قضية حول الشواحن

حكم قاض في ساو باولو الخميس على "آبل" بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف "آي فون" من دون شواحن، على ما أعلنت محكمة برازيلية. ودان القاضي في المحكمة المدنية الثامنة عشرة في ساو باولو "آبل" بتهمة القيام بـ"ممارسة تعسفية"، إذ إن الشركة الأميركية العملاقة "ترغم" المستهلكين الذين يشترون هواتف "آي فون 12" و"آي فون 13" التي لا تباع مع شواحن، على "شراء منتج لكي يعمل منتج آخر". وقد أتى هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين. وجاء القرار الذي يمكن لـ"آبل" استئنافه، بعد فرض غرامة على الشركة الأميركية العملاقة قدرها مليونان ونصف مليون دولار الشهر الفائت للأسباب عينها من جانب هيئة حماية المستهلكين في وزارة العدل، والتي منعت بيع هذه الطرازات من الهواتف من دون شواحن.

وأمر القاضي الشركة الأميركية العملاقة بمدّ المستهلكين الذي اشتروا هواتف "آي فون 12" و"آي فون 13" خلال السنتين الماضيتين بشواحن، وبإعادة إدراج أجهزة شحن في كل طرازات الشركة المطروحة للبيع. وفي أوروبا، فرض البرلمان الأسبوع الماضي توحيد الشواحن لتصبح من نوع "يو اس بي - سي" في مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أكتوبر 2024، ما أثار استياء "آبل" التي تعارض مثل هذا التشريع الرائد في العالم إذ سيرغمها على تغيير نوع الشاحن المستخدم في أجهزتها.

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المصدر: آ ف ب