النفط يصعد ويعوض خسائره

عوضت أسعار النفط خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة وصعدت في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة بدعم من ضعف الدولار وتراجع مخزونات الوقود الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 94.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 89.47 دولار للبرميل.
وقالت تينا تينغ محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "ضعف الدولار الأمريكي والتعافي القوي للأصول المحفوفة بالمخاطر رفع أسعار النفط. قد يستمر زخم التعافي في الجلسة الآسيوية اليوم".