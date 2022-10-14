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أسعار الذهب ترتفع عالمياً

الذهب
14 أكتوبر 2022 10:20

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% أو ما يعادل 3.61 دولار لتصل إلى 1669.86 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:48 صباحاً بتوقيت الإمارات".
في حين هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.09% تعادل 1.45 دولار لتصل إلى 1675.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.58% إلى 19.02 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.85% إلى 906.5 دولار، وزاد البلاديوم بنحو 1.16% إلى 2137.02 دولار.

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المصدر: وام
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