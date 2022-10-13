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«طاقة» تلتزم بخفض الانبعاثات محلياً وعالمياً

«طاقة» تلتزم بخفض الانبعاثات محلياً وعالمياً
14 أكتوبر 2022 00:38

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، عن استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، والتي بموجبها التزمت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بنسبة 25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، و33% ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجّلة في عام 2019.
وتتضمن استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الأهداف المرحلية التي وضعتها شركة المرافق الوطنية الرائدة منخفضة الكربون، والرامية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري، الأمر الذي يعد خطوة متقدمة في مسيرة «طاقة» وجهودها لتحقيق طموحها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.  وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»: «نحن في «طاقة» ننظر إلى الاستدامة على أنها فرصة للنمو، في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتحقيق طموحنا بأن نصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون. وينطوي ذلك على بذل قصارى جهدنا لمواصلة تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء والمياه بأعلى قدر ممكن من الكفاءة، بينما نتجه تدريجياً نحو الاستثمار في حلول أخرى لتوليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون»

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
أبوظبي
الإمارات
شركة طاقة
الانبعاثات الدفيئة
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