1.9 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

تجاوزت مكاسب أسواق الأسهم المحلية حاجز 1.9 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، وسط عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات العقار والمالية والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.797 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 2.799 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.223 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وصعد مؤشر سوق دبي 0.73% ليغلق عند 3349.49 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9657.35 نقطة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي و309.74 مليون درهم في سوق دبي.