سيف بن زايد: الإمارات تؤكد ريادتها في قطاع التقنيات الرقمية والذكية

دبي (وام)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض «جيتكس جلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر» بمناسبة زيارة سموه للمعرض: «عاماً بعد عام يؤكد جيتكس 2022 بدبي، بأنه الوجهة العالمية الأبرز لعمالقة شركات التكنولوجيا، والمنصة الرائدة لالتقاء ألمع العقول المطورة للتقنيات المتقدمة، ومعه تؤكد الإمارات ريادتها في قطاع التقنيات الرقمية والذكية وتعزيز آفاق التبادل المعرفي العالمي، لمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً».

واطلع سموه خلال جولته على الأجنحة المختلفة التي تمثل أبرز المؤسسات التقنية المحلية والعالمية المبتكرة، على ما تعرضه من تقنيات مستحدثة ومشاريع استراتيجية رقمية بما في ذلك تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتطبيقات الذكية المصممة لاحتياجات المجتمع، وبما يعزز توجهات المجتمع في التحول الرقمي.

شملت زيارة سموه أجنحة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ضمن جناح حكومة دبي، وهواوي وتحالف الإمارات للحلول التقنية، ومايكروسوفت، ودونو، وأمازون، وأكسبينج أيروهت.

واستمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة والمنصات إلى شرح حول التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المعروضة والمبادرات في قطاعات التقنية والحماية الإلكترونية بما فيها مشاريع الجهات المحلية والحكومية في الحلول الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.