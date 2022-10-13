أكاديمية أبوظبي الحكومية توسّع شبكة شراكاتها العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، تعزيز شبكة شراكاتها العالمية من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية الرائدة، بما فيها مايكروسوفت وأورانج وجي 42 كلاود وأكسنتشر، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، أحد المعارض الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة.

وشهد حفل التوقيع حضور معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، والدكتور ياسر أحمد النقبي، المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية، إلى جانب عدد من الممثلين من الشركات العالمية التي تم توقيع الاتفاقيات معها.

وتأتي هذه الشراكات الجديدة بما ينسجم مع أهداف برنامج أبوظبي لاكتساب الخبرات، برنامج الأكاديمية الرائد الذي يهدف إلى تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالفرصة للعمل ضمن بيئات عمل متعددة الثقافات في مختلف قطاعات الاقتصاد في الإمارة، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز مستويات تبادل المعرفة والمهارات والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتنص الاتفاقيات على منح نخبة من موظفي حكومة أبوظبي فرصة للانتداب والتدريب لدى الشركات المختارة وبناء شبكة تواصل قوية مع خبراء القطاع، بالتزامن مع مساهمتهم في مجموعة من الأعمال والمشاريع المحلية والإقليمية والدولية في أبوظبي.

وتسهم المعلومات المكتسبة في البرنامج في تمكين المواهب المشاركة للتعرف على إمكاناتهم الحقيقية وتوظيفها في أماكن عملهم لدفع مسيرة تطور أبوظبي.

وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي: «نفخر اليوم بتوقيع هذه الشراكات التي تنسجم مع جهودنا المستمرة للتعاون مع الجهات والشركات الرائدة بهدف تزويد موظفي حكومة أبوظبي بأفضل الفرص لتحقيق التقدم المهني وتمكينهم من قيادة المشاريع الحكومية وتوجيهها بفاعلية».

وأضاف النقبي: «نتطلع من خلال هذه الخطوة لتفعيل التواصل المباشر بين موظفي حكومة أبوظبي وأبرز خبراء القطاع والاختصاصيين وتسليط الضوء على أهمية التعلم والتطور المستدام على مختلف المستويات باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من مستهدفات ورؤية الإمارة لترسيخ مكانتها التنافسية على الساحة العالمية».