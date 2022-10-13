الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

قائد شرطة دبي: «جيتكس» وجهة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة والرقمية

عبدالله المري يطلع على الخدمات الذكية والرقمية لشرطة دبي (وام)
14 أكتوبر 2022 00:32

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في معرض جيتكس الذي تقام فعالياته هذا العام تحت شعار «الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد-19»، مشيراً إلى أن المعرض الذي يحتفي بدورته الثانية والأربعين، يعتبر وجهة عالمية لكافة المعنيين بأحدث التكنولوجيا المتقدمة والرقمية على مستوى العالم.
جاء ذلك، خلال زيارة معالي القائد العام لشرطة دبي، منصة شرطة دبي، حيث اطلع على الابتكارات والتطبيقات الذكية والتقنيات التي تحتوي على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع.
وقال، إن المعرض يعد أيضاً منصة لمختلف الدوائر الحكومية، لعرض أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة، تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة في المجال التكنولوجي وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما اطلع معاليه على مشاركة «دورية غياث» في المعرض، والتي تحتوي على أحدث التقنيات الذكية والكاميرات المراقبة، إلى جانب الاطلاع على منظومة «الدرون بوكس» - drone box - التي تحتوي على طائرات مسيرة تهدف إلى المساهمة في خفض الجريمة.
واستمع معاليه إلى شرح حول النسخة الجديدة من تطبيق شرطة دبي الذكي الذي يضم باقة متميزة مكونة من 70 خدمة، طُورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، ويحتوي على خاصيات جديدة منها خاصية التطوع، وخاصية الكشف عن الحوادث الخطيرة عن طريق طلب استغاثة (SOS) بشكل أوتوماتيكي ودون أي تدخل بشري في حال تعرض المركبة لحادث مروري بليغ، إلى جانب خاصيات خاصة بالمرأة والطفل والمكفوفين وغيرها.
كما استمع لشرح حول خدمة منصة «أثر»، الهادفة إلى ضمان توثيق جميع إجراءات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بواسطة «منظومة رقمية» تُسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات، وذلك عبر توحيد الأنظمة الذكية وربطها بالأنظمة الجنائية الأخرى.

قائد شرطة دبي
شرطة دبي
دبي
الإمارات
جيتكس
معرض جيتكس
معرض جيتكس للتقنية
جيتكس للتقنية
عبد الله خليفة المري
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
ريال مدريد وبرشلونة.. «صيد العصافير»!
الرياضي
ريال مدريد وبرشلونة.. «صيد العصافير»!
اليوم 12:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©