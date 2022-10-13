«تم» تطلق حلول دفع رقمية عبر منصة «سداد أبوظبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وشركة «ماغناتي»، عن إضافة حلول وخيارات جديدة للدفع الرقمي من خلال «سداد أبوظبي»، وهي منصة الدفع الرقمية الموحدة التي تمكّن المتعاملين من سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية رقمياً في إمارة أبوظبي، وذلك فعاليات معرض «جيتكس 2022».

وأعلنت منظومة «تم» عن إطلاق «محفظة سداد أبوظبي الرقمية»، والتي تضمن سهولة وسرعة عمليات الدفع بشكل آمن من خلال المنصة، كما كشفت عن تقديم 4 بطاقات مدفوعة مسبقاً، حيث جرى تخصيص بطاقتين للأفراد وبطاقتين للشركات، حيث تتيح هذه البطاقات إمكانية سداد رسوم الخدمات الحكومية وغيرها، كما سيتم استخدامها لاستبدال الشيكات وغيرها من المعاملات غير المؤتمتة لمستخدمي بطاقات الدفع الرقمية. ويصل الحد الأقصى لرصيد بطاقة المؤسسات إلى 10 ملايين درهم لتمكين المؤسسات من دفع رسوم المعاملات ذات القيمة العالية.

وفي الإطار ذاته، أعلنت المنظومة عن توفير قناة «جوجل باي» عبر منصة سداد أبوظبي.

إحداث نقلة نوعية

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، أن منصة «سداد أبوظبي» من المشاريع الحيوية التي تأتي في إطار إحداث نقلة نوعية في طرق الدفع في الإمارة.

وقال: توفر منصة سداد أبوظبي طرقاً سلسة وآمنة وموحدة لإتمام عمليات الدفع لجميع الخدمات الحكومية بشكل رقمي عبر قنواتها المختلفة، مما يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية.

فوائد ملموسة

من جهتها، قالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: إن إضافة المزيد من حلول وخيارات الدفع الرقمية الجديدة عبر منصة سداد أبوظبي، يسهم في تكريس مكانة المنصة كواحدة من الركائز الأساسية لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

تمكين المتعاملين

من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية لتطوير منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة، يهدف بنك أبوظبي الأول إلى دعم وتعزيز المنظومة الرقمية في الإمارة، وإطلاق العنان لقوة التقنيات الرقمية، والاستفادة منها في تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم الحكومية بسهولة وسلاسة.