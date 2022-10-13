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شراكة بين «أبوظبي الرقمية» و«سبرينكلر» لاعتماد أحدث البرامج والحلول

خلال توقيع الاتفاقية
14 أكتوبر 2022 00:31

دبي (وام)

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أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «سبرينكلر» لبرامج وحلول انطباع المتعامل، وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من اعتماد أحدث البرامج والحلول لتحليل انطباع المتعامل وتلبية توقعاتهم، والتي تدعم التجارب الموحدة للمتعاملين والعمل من أجل توسيع نطاق عمل هذه البرامج بما يعزز مسيرة التحوّل الرقمي.
وقع الاتفاقية عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، وبول أولس، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة سبرينكلر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وقد جرى التوقيع في إطار مشاركة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022 المقام في مركز دبي التجاري العالمي.
وتساهم برامج وحلول انطباع المتعامل في إثراء تجربة المتعاملين، وذلك من خلال تحليل انطباع وآراء المتعاملين والتركيز على تلبية احتياجاتهم.
وتعد هذه الشراكة إحدى المبادرات العديدة التي تعمل عليها هيئة أبوظبي الرقمية، وذلك في إطار سعيها إلى تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسية في القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير البيئة الداعمة للابتكار في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية أن الشراكة تأتي استكمالاً للجهود الرامية لبناء المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي.

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دائرة الإسناد الحكومي
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