تفعيل برامج البيانات لقطاعات جديدة في أبوظبي

يوسف العربي (دبي)

تعتزم هيئة أبوظبي الرقمية، تفعيل برامج البيانات لقطاعات جديدة ضمن برنامج «بيانات أبوظبي» قبل نهاية عام 2023، بحسب عبدالله محمد المرزوقي مدير إدارة البيانات المفتوحة في هيئة أبوظبي الرقمية.

وقال المرزوقي في تصريحات لـ«الاتحاد»، عقب إطلاق دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية برنامج «بيانات أبوظبي» على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022، إن البرنامج في إطاره الزمني الممتد على مدار خمس سنوات يهدف إلى تمكين وإبراز القيمة من البيانات الحكومية في الإمارة.

وقال: إنه من خلال معرض جيتكس جلوبال 2022 سيتم إطلاق أكاديمية بيانات أبوظبي والتي ترمي إلى توفير برامج تدريبية تهدف إلى بناء القدرات والمهارات العامة والتخصصية في مجال البيانات، تبدأ مخرجاتها العام المقبل.

وأكد أن البيانات أصبحت معياراً رئيسياً وسيكون لها تأثير إيجابي على تعزيز تنافسية حكومة أبوظبي.

توفير الكوادر والمتخصصين

وقال المرزوقي: إنه تم مؤخراً عقد عدة اتفاقيات متعلقة بالبرنامج لتوفير الكوادر والمتخصصين بمجال البيانات والتي تدعم احتياجات الجهات الحكومية في توفير الخبرات الخاصة ببرنامج «بيانات أبوظبي»، بالإضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقيات مع مزودي الأدوات والرخص البرمجية تهدف لدعم منظومة البيانات بالإمارة

وأشار إلى وجود أكثر من 55 جهة حكومية في إمارة أبوظبي مرتبطة ببرنامج بيانات أبوظبي، لافتاً إلى أن تحقيق أهداف البرنامج يتطلب تضافر الجهود الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسبة الوعي حول دور البيانات الفعال في مسيرة تطور العمل الحكومي.

وأوضح أنه ضمن مستهدفات البرنامج توفير بيانات مرتبطة بمؤشرات رئيسية وتهدف لتطوير الاستراتيجيات وصناعة القرار في إمارة أبوظبي، منوهاً بالقطاعين اللذين تم تفعيلهما مؤخراً وهما قطاع رأس المال البشري والقطاع الاجتماعي.

قطاع رأس المال البشري

ولفت إلى أنه على صعيد رأس المال البشري تمت دراسة الوضع الراهن بالقطاع ووضع خطة شاملة وتفعيل الهيكل التشغيلي الخاص لإطار البيانات، وذلك بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية، بالإضافة إلى التعاون القائم مع ما يزيد على 40 جهة حكومية لتوفير البيانات المتعلقة برأس المال البشري لإمارة أبوظبي.

القطاع الاجتماعي

وبالنسبة للقطاع الاجتماعي والذي تم تفعيله خلال العام الحالي، حيث إنه جارٍ العمل على توفير البيانات الأساسية ذات الصلة، وذلك عبر العمل المشترك مع دائرة تنمية المجتمع والجهات ذات الصلة، وذلك تحقيقاً لأهداف البرنامج في القطاع الاجتماعي.

وأشار المرزوقي أنه جارٍ العمل على تفعيل برامج البيانات لقطاعين آخرين، وذلك استكمالاً لخطة العمل وتحقيق أهداف البرنامج للعام 2022.

وعن البنية التحتية لبيانات أبوظبي، أشار المرزوقي إلى المسار التقني بالبرنامج، بحيث إنه جارٍ العمل على استكمال منصة البيانات وبالاعتماد على أفضل الممارسات، وذلك بالتعاون مع «G42 Cloud» بحيث ستكون بمثابة العمود الفقري لبرنامج بيانات أبوظبي وحلقة وصل المستخدمين للولوج لبيانات أبوظبي والأدوات المصاحبة لعمل التحليلات اللازمة.