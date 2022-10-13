«مجموعة اللولو» تدرس الإدراج في سوق أبوظبي العام المقبل

قال ناندا كومار، مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو العالمية: إن المجموعة تمضي قدما نحو الطرح والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2023. وأضاف كومار في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نعتزم طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي خلال العام القادم في وقت تشهد فيه الأسواق نشاطاً ملحوظاً على صعيد الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة». وتشهد أسواق المال المحلية زخماً كبيراً من ناحية الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة منذ بداية العام الحالي، بما يرسخ مكانتها كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم. وأوضح مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو العالمية أن الإدراج في الأسواق المحلية يعد بمثابة فرصة قوية للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، كما يمهد الطريق أمام المجموعة لبدء رحلتها في عالم أسواق المال. ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، شهدت الأسواق المحلية عدة إدراجات مؤخراً شملت «موانئ أبوظبي» وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«بروج» و«تيكوم» و«سالك» و«برجيل القابضة» وأسهم وأذونات شركة «إي دي سي كوربوريشن»، بالإضافة إلى عمليات الإدراج التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي، وشملت «فيرتيغلوب» وأدنوك للحفر وألفا ظبي، ومجموعة ملتيبلاي. وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية والتصدي لتداعيات وتأثيرات الجائحة.