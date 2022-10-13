«دبي الرقمية» توقع اتفاقية شراكة مع الإدارة العامة للدفاع المدني

دبي (الاتحاد) ضمن مشاركتهما في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، وقعت هيئة دبي الرقمية اتفاقية شراكة مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي. وقع الاتفاقية كل من الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية. تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، للمساهمة في تحقيق رؤية دبي وترسيخ مكانتها كعاصمة رقمية عالمية، من خلال رقمنه الخدمات الحكومية المقدمة وتمكين التحول الرقمي مع المحافظة على الأمن السيبراني. وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، عن سعي الإدارة الدائم إلى الاستجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم فضلاً عن تحقيق سعادة الجمهور الذين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عملها وذلك من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها لهم. وقال حمد المنصوري "تعدّ الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي من الشركاء الفاعلين في تطوير الأداء الرقمي وتطبيق التقنيات الناشئة، ونحن في هيئة دبي الرقمية يسعدنا العمل معهم في مجال التحول الرقمي الذي يجسد مستقبل المدينة الذكية. لقد كانت الشراكة وروح الفريق الواحد جزءاً من أسباب نجاحنا في تحقيق أهدافنا حتى الآن، ونحن ماضون بإذن الله في هذا الطريق، بحيث نعمل معاً وفق رؤية القيادة الرشيدة، وبما يواكب تحقيق استراتيجية دبي لرقمنة الحياة، وتعزيز الأمن السيبراني بكل جوانبها، عبر تبني الابتكار وأفضل الممارسات، ومن خلال توفير بيئة آمنة لكل الأنظمة والأدوات الداعمة لهذا التحول. وتأتي شراكتنا اليوم مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتدعم هذه المساعي وتُسرع وتيرة رقمنة الحياة الكاملة والشاملة في الإمارة". وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما، ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بما يخدم الصالح العام. إلى جانب التعاون في مجال المشاريع التقنية والربط الإلكتروني والذي يخدم تطوير الأنظمة المستخدمة، وتبادل المعرفة والخبرات ذات العلاقة بمجال عمل كلا الطرفين. بالإضافة إلى اعتماد الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة بين الطرفين والتعاون في المسائل الأخرى التي تهم الجانبين.