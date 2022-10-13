«الشارقة للابتكار» يكشف عن أول نموذج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

الشارقة (الاتحاد) كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الستار عن أول نموذج سيارة تستخدم الطاقة الشمسية «لايتيير0» والتي وصلت إلى المجمع لتنطلق إلى المنطقة من الشارقة، حيث من المقرر أن يحتضن مجمع الشارقة للابتكار أول مركز للاختبار والمبيعات لشركة «لايتيير» الهولندية المبتكرة لأول سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية في العالم. وأعلنت شركة «لايتيير» الهولندية الناشئة، في وقت سابق، عن أول سيارة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها السير لمسافات طويلة، وتم توقيع مذكّرة تفاهم بين الشركة ومجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في مايو من العام الحالي، لتعزيز وجود «لايتيير» في المنطقة، بتعاون طرفيها في تنفيذ عدد من الأنشطة، أبرزها إنشاء مركز اختبار، وتعزيز برامج تبادل البحوث الجامعية حول السيارات المجهّزة بإمكانية العمل بالطاقة الشمسية، وكذلك إقامة شراكات للمبيعات وتقديم الخدمات مع عدد من الشركات والمؤسسات الخليجية، فضلاً عن التعاون مع الحكومات لتحفيزها على توفير السيارات الكهربائية المجهّزة بإمكانية العمل بالطاقة الشمسية، وتمويل عمليات تطوير وإنتاج النماذج المستقبلية منها. ويعمل مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على استقطاب الشركات المبتكرة العالمية، المهتمة بأنشطة البحث والتطوير في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها تكنولوجيا النقل الذي يعتمد على الطاقة النظيفة. تم الإعلان عن وصول السيارة خلال لقاء أعمال عقد في المجمع اليوم دعي إليه نخبة من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين وذوي الاختصاص من مختلف القطاعات العامة والخاصة، وبحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي البعثات الاقتصادية في الدولة، وذلك لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين هذه القطاعات، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الشارقة. واستعرض حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، وتوجيه استثمارات نوعية لتوفير قطاعات تنافسية جديدة تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وفي بيئة جاذبة، داعياً أعضاء مجالس الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها المجمع، كما تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار. وقال إن وصول السيارة إلى المجمع تعدّ نقلة نوعية لنا في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي ترمي إلى تحويل الشارقة إلى مركز لأحدث الابتكارات، والبحث والتطوير، والبحوث الجامعية. وأضاف المحمودي «يعمل انضمام لايتيير إلى مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها على خط المواجهة في مكافحة التغيّر المناخي، وكذلك على فتح آفاق جديدة في مبادرات الاستدامة والابتكار»، مشيراً إلى أنّ الدولة قد تحوّلت إلى قِبلة عالمية لأصحاب المشاريع، وكذلك الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الحديثة، ما يجعلها دولة راعية للمشاريع المستقبلية التي تقدم حلولاً مبتكرة لتوفير حياة أفضل.