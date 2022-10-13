«الأوراق المالية» تعرض 4 أنظمة ومنصات إلكترونية في «جيتكس»

دبي (الاتحاد) تعرض هيئة الأوراق المالية والسلع خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2022» بدورته الـ42 الذي تقام حالياً بمركز دبي التجاري العالمي، 4 أنظمة ومنصات إلكترونية صممت بهدف تسهيل الأعمال وتلبية احتياجات المتعاملين بشكل رئيس. وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن «المشاركة في معرض جيتكس 2022 -من خلال منصة الحكومة الرقمية- تعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على الموارد والإمكانيات التقنية والنوعية التي تتمتع بها الجهات الحكومية بالدولة عامة، والتعريف بالجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع خاصة للارتقاء بالبيئة الإلكترونية بما يعزز تجربة المتعاملين ويدعم البنية الاستثمارية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، علاوة على توظيف التقنيات الذكية بما يسهم في التكيف مع المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية في مجال الأسواق المالية وتقديم خدمات نوعية للمستثمرين والشركات المدرجة والمرخصة». وتركز الهيئة في مشاركتها بهذا الحدث على عرض 4 أنظمة ومنصات إلكترونية تم تصميمها انسجاماً مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سعادة المجتمع من متعاملين وأفراد وشركات، تشمل الخدمات التي يقدمها موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae والخصائص التي يتميز بها، والنظام الموحد للإدارات الفنية بالهيئة «SCA CORE» و«منصة تفاعل» ونظام المراسلات «مرسال».